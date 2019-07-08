Мэрия обвинила в незаконной стройке торговых павильонов на газоне и парковке жильцов соседнего дома

Торговые павильоны, которые начали строить напротив жилого дома по улице Красноярская, 34 проверят прокуратура и управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. Жильцы несколько месяцев пытаются бороться со стройкой на месте газона и парковки.

В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС заявили, что собственники дома ещё в ноябре прошлого года сами приняли решение отдать придомовую территорию под торговые павильоны, и контролировать эту землю администрация не имеет права. При этом они добавили, что разрешений именно на капитальное строительство объектов мэрия не выдавала, поэтому администрация Центрального округа попросила прокуратуру разобраться со стройкой.