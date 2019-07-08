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Город

Мэрия обвинила в незаконной стройке торговых павильонов на газоне и парковке жильцов соседнего дома

Стройку проверит прокуратура и архитектурно-строительная инспекция

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Жильцы оставили несколько обращений по поводу стройки

Фото: читатель НГС

Торговые павильоны, которые начали строить напротив жилого дома по улице Красноярская, 34 проверят прокуратура и управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. Жильцы несколько месяцев пытаются бороться со стройкой на месте газона и парковки.

В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС заявили, что собственники дома ещё в ноябре прошлого года сами приняли решение отдать придомовую территорию под торговые павильоны, и контролировать эту землю администрация не имеет права. При этом они добавили, что разрешений именно на капитальное строительство объектов мэрия не выдавала, поэтому администрация Центрального округа попросила прокуратуру разобраться со стройкой.

«При размещении павильонов было нарушено действующее законодательство в части разрешенного использования земельного участка, правил благоустройства, действующих на территории города Новосибирска, санитарных норм и правил, в связи с чем администрацией округа направлено письмо в прокуратуру Железнодорожного района», — ответили в пресс-центра мэрии на запрос корреспондента НГС.

Администрация также обратилась в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии с просьбой проверить строительство павильонов.

В конце июня стало известно о другой стройке: на месте леса, вырубленного около новосибирского гимнастического центра Евгения Подгорного, построят учебный автодром.

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КОММЕНТАРИИ (22)

кузя
8 июл 2019 в 15:07

Дела в колхозе шли плохо. Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже! (С)
Войнович

8 июл 2019 в 14:58

И что дальше? Обвинили, молодцы... А какие будут реальные шаги против этого самостроя? Хозяева этого строительства за свой счёт должны всё это демонтировать, провести рекультивацию и больше так не делать. Ну а если начнут юлить, то штраф влепить, для начала тысяч 100.

8 июл 2019 в 15:12

а жильцы то в курсе, что это они сами приняли решение отдать территорию? может мэрия и протокол голосования и бюллетени с реальными подписями предъявит?