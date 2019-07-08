Мэрия обвинила в незаконной стройке торговых павильонов на газоне и парковке жильцов соседнего дома

Жильцы оставили несколько обращений по поводу стройки
Фото: читатель НГС
Торговые павильоны, которые начали строить напротив жилого дома по улице Красноярская, 34 проверят прокуратура и управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. Жильцы несколько месяцев пытаются бороться со стройкой на месте газона и парковки.
В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС заявили, что собственники дома ещё в ноябре прошлого года сами приняли решение отдать придомовую территорию под торговые павильоны, и контролировать эту землю администрация не имеет права. При этом они добавили, что разрешений именно на капитальное строительство объектов мэрия не выдавала, поэтому администрация Центрального округа попросила прокуратуру разобраться со стройкой.
«При размещении павильонов было нарушено действующее законодательство в части разрешенного использования земельного участка, правил благоустройства, действующих на территории города Новосибирска, санитарных норм и правил, в связи с чем администрацией округа направлено письмо в прокуратуру Железнодорожного района», — ответили в пресс-центра мэрии на запрос корреспондента НГС.
Администрация также обратилась в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии с просьбой проверить строительство павильонов.
В конце июня стало известно о другой стройке: на месте леса, вырубленного около новосибирского гимнастического центра Евгения Подгорного, построят учебный автодром.