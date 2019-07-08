Красный проспект перекопают из-за ремонта теплотрассы

Ремонт теплотрассы продлится почти две недели
Фото: Густаво Зырянов / НГС
С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по центру города: на пересечении Красного проспекта и улицы Коммунистической начинается ремонт теплотрассы.
Красный проспект на этом перекрёстке сузят на 8 метров, а улицу Коммунистическую — на 10 метров, сообщили в «Сибирской генерирующей компании».
В СГК уточнили, что сужение дороги связано с ремонтом трубопровода диаметром 700 миллиметров. Работы продлятся с 8 по 20 июля.
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в «Сибирской генерирующей компании».
Ранее власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на протяжённом участке Красного проспекта — от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского.