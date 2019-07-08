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Дороги и транспорт

Красный проспект перекопают из-за ремонта теплотрассы

Восемь метров дороги закроют для движения — объезжать участок придется по свободным полосам

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Ремонт теплотрассы продлится почти две недели

Фото: Густаво Зырянов / НГС

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по центру города: на пересечении Красного проспекта и улицы Коммунистической начинается ремонт теплотрассы.

Красный проспект на этом перекрёстке сузят на 8 метров, а улицу Коммунистическую — на 10 метров, сообщили в «Сибирской генерирующей компании».

Водителям придётся объезжать перекрытый участок по свободным полосам

Водителям придётся объезжать перекрытый участок по свободным полосам

В СГК уточнили, что сужение дороги связано с ремонтом трубопровода диаметром 700 миллиметров. Работы продлятся с 8 по 20 июля.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в «Сибирской генерирующей компании».

Ранее власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям парковаться на протяжённом участке Красного проспекта — от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского.

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КОММЕНТАРИИ (15)

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8 июл 2019 в 15:32

2 недели почти, вы в своём уме? Это же центр, а не Богаткова, где круглогодичные раскопки в порядке вещей.
Китайцы станцию метро за такие сроки построят.

негатив
8 июл 2019 в 15:11

Дегенерирующая компания

Макросс
8 июл 2019 в 14:55

Неудобства это то что ввели комиссию за оплату тепла, по факту повысив тариф. Сэкономленные деньги идут в карман, ссылка на какую то бумажку от 2011 года просто бред.