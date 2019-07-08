«Гелик» снова в моде: топ-6 самых дорогих машин в Новосибирске

Самыми популярными дорогостоящими машинами премиального сегмента в Новосибирской области оказались Range Rover и Mercedes Gelandewagen (G-класс), свидетельствуют данные агентства «Автостат». Аналитики изучили объемы продаж новых авто за 5 месяцев 2019 года. В список не вошли модели люкс-сегмента (Rolls-Royсe, Bentley и др.).

Для каждой модели была рассчитана средневзвешенная цена, за которую машины покупали. Для Новосибирска Gelandewagen оказался самым дорогим — его средняя стоимость 12,28 млн рублей.