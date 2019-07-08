«Гелик» снова в моде: топ-6 самых дорогих машин в Новосибирске

Mercedes Gelandewagen сменил поколение
Фото: Mercedes
Самыми популярными дорогостоящими машинами премиального сегмента в Новосибирской области оказались Range Rover и Mercedes Gelandewagen (G-класс), свидетельствуют данные агентства «Автостат». Аналитики изучили объемы продаж новых авто за 5 месяцев 2019 года. В список не вошли модели люкс-сегмента (Rolls-Royсe, Bentley и др.).
Для каждой модели была рассчитана средневзвешенная цена, за которую машины покупали. Для Новосибирска Gelandewagen оказался самым дорогим — его средняя стоимость 12,28 млн рублей.
«В Новосибирской области за 5 месяцев продано 9 Mercedes Gelandewagen, 12 Range Rover, 2 Porsche Panamera, по одному — Lexus LS, Mercedes-Maybach, Mercedes S-Класс купе», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Средняя цена Range Rover составила 9,1 млн рублей, Mercedes-Maybach — 10,15 млн, Mercedes S-Класс купе — 9,57 млн, Porsche Panamera — 8,75 млн, Lexus LS — 8,15 млн.
Gelandewagen также показал наибольший прирост продаж к 2018 году — 350%. Спрос на Range Rover вырос на 9%.
В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе — эксперты объяснили, виноват ли правый руль.