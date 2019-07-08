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«Гелик» снова в моде: топ-6 самых дорогих машин в Новосибирске

Средняя цена внедорожника Gelandewagen составила 12,28 млн рублей

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Mercedes Gelandewagen сменил поколение

Фото: Mercedes

Самыми популярными дорогостоящими машинами премиального сегмента в Новосибирской области оказались Range Rover и Mercedes Gelandewagen (G-класс), свидетельствуют данные агентства «Автостат». Аналитики изучили объемы продаж новых авто за 5 месяцев 2019 года. В список не вошли модели люкс-сегмента (Rolls-Royсe, Bentley и др.). 

Для каждой модели была рассчитана средневзвешенная цена, за которую машины покупали. Для Новосибирска Gelandewagen оказался самым дорогим — его средняя стоимость 12,28 млн рублей. 

«В Новосибирской области за 5 месяцев продано 9 Mercedes Gelandewagen, 12 Range Rover, 2 Porsche Panamera, по одному — Lexus LS, Mercedes-Maybach, Mercedes S-Класс купе», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

Средняя цена Range Rover составила 9,1 млн рублей, Mercedes-Maybach — 10,15 млн, Mercedes S-Класс купе — 9,57 млн, Porsche Panamera — 8,75 млн, Lexus LS — 8,15 млн. 

Gelandewagen также показал наибольший прирост продаж к 2018 году — 350%. Спрос на Range Rover вырос на 9%. 
 

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КОММЕНТАРИИ (12)

Алекс
8 июл 2019 в 14:28

Гелендваген ужасен, угловатый, некрасивый, похож на эконом-класс, произведенный где-то в Африке. Ну за что там платить? В чем его красота? Вот Майбах очень хорош.

Бдыщь
8 июл 2019 в 14:02

Сейчас начнутся стоны и плач Ярославны про #людяместьнечего и в омериках каждый бомж на таких езжит

8 июл 2019 в 14:01

Жить стало лучше, жить стало веселее.