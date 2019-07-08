Мы в самом пекле: синоптики пообещали очень жаркую неделю

Завтра, 9 июля, синоптики предполагают, что в отдельных районах области будут грозовые ливни разной интенсивности. 10 июля днём ожидается прекращение осадков. 11 и 12 июля, скорее всего, считают синоптики, осадков не будет, потому что будет доминировать область высокого атмосферного давления — антициклон.

«Погода вполне соответствует июльскому климатическому обычному стандарту — температурный фон примерно близок к климатической норме. По характеру погоды тоже близок к нормальной июльской погоде», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В Новосибирской области установилась типичная июльская погода — в ближайшие дни температура поднимется до +29 градусов.

Кроме того, по области ожидаются небольшие колебания погоды.

Завтра в тёплом секторе циклона, который перемещается по северу Сибири, температура днём может повыситься до 23–28 градусов тепла.

Затем 10 июля под влиянием холодного атмосферного фронта будет похолоднее — 21–26 градусов. 11 июля прогрев усилится, поэтому температура повысится до 24–29 градусов. Также синоптики ожидают, что 12 июля будет усиливаться жара.

В ночные часы температура примерно одинаковая — до 10–16 градусов тепла.

В конце июня НГС рассказывал, как жара влияет на новосибирцев — жители города в такие дни выходят на улицу, чтобы погулять и полежать с книжкой в скверах.