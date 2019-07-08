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Политика

Десятый кандидат: Локоть официально подал документы на должность мэра

В сентябре на выборах ему придется соперничать с депутатами, предпринимателями и бывшим замом

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Локоть подал документы сегодня, 8 июля

Фото: Александр Ощепков

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся действующий мэр Анатолий Локоть — он зарегистрировался десятым кандидатом. Выборы должны пройти в единый день голосования, 8 сентября. 

Об этом корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. «Анатолий Евгеньевич выдвинулся», — коротко заявил он, уточнив, что Локоть будет участвовать в выборах как выдвиженец от партии КПРФ.

В Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии эту информацию подтвердили, сообщив, что пока не могут предоставить дополнительную информацию о кандидате. В марте депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра — общественники предложили вернуться к системе выборов в два тура, — однако депутаты эту идею не поддержали. Против проголосовали 35 депутатов.

Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.

Помимо Локтя о своём желании участвовать в выборах заявили ещё 9 человек — среди них предприниматели, депутаты и даже бывший заместитель мэра по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин. Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. В пятницу НГС рассказывал о шестом кандидате — им стал самовыдвиженец, пенсионер Анатолий Бабаев.

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КОММЕНТАРИИ (37)

Чес слово
8 июл 2019 в 12:32

Надеюсь он проиграет, нельзя допустить чтобы он попал на место мэра города, иначе нормальных дорог не увидим никогда.

Фото пользователя
8 июл 2019 в 12:33

Точно не за этого буду голосовать. Вообще пока сложно представить , т.к. все персонажи ещё те. За ЛДПР что ли голосонуть? Интересно было бы посмотреть как Жирик будет отмазывать своего протеже, после того как и он тут всё провалит.

Фото пользователя
8 июл 2019 в 12:33

Только не он! За время его "правления" весь центр вырубили и застроили, а дороги "по локоть" в ямах.