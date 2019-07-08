Десятый кандидат: Локоть официально подал документы на должность мэра

Локоть подал документы сегодня, 8 июля
Фото: Александр Ощепков
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся действующий мэр Анатолий Локоть — он зарегистрировался десятым кандидатом. Выборы должны пройти в единый день голосования, 8 сентября.
Об этом корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. «Анатолий Евгеньевич выдвинулся», — коротко заявил он, уточнив, что Локоть будет участвовать в выборах как выдвиженец от партии КПРФ.
В Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии эту информацию подтвердили, сообщив, что пока не могут предоставить дополнительную информацию о кандидате. В марте депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра — общественники предложили вернуться к системе выборов в два тура, — однако депутаты эту идею не поддержали. Против проголосовали 35 депутатов.
Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.
Помимо Локтя о своём желании участвовать в выборах заявили ещё 9 человек — среди них предприниматели, депутаты и даже бывший заместитель мэра по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин. Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. В пятницу НГС рассказывал о шестом кандидате — им стал самовыдвиженец, пенсионер Анатолий Бабаев.