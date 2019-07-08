Десятый кандидат: Локоть официально подал документы на должность мэра

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся действующий мэр Анатолий Локоть — он зарегистрировался десятым кандидатом. Выборы должны пройти в единый день голосования, 8 сентября.



Об этом корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. «Анатолий Евгеньевич выдвинулся», — коротко заявил он, уточнив, что Локоть будет участвовать в выборах как выдвиженец от партии КПРФ.

В Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии эту информацию подтвердили, сообщив, что пока не могут предоставить дополнительную информацию о кандидате. В марте депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра — общественники предложили вернуться к системе выборов в два тура, — однако депутаты эту идею не поддержали. Против проголосовали 35 депутатов.