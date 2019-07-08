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Осталось выбрать поле: стало известно, с кем и когда сыграет новый ФК «Новосибирск» в Кубке России

Команда начнёт участие с 1/128 финала

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Пока неизвестно, на каком поле пройдёт матч

Фото: Стас Соколов / НГС

Определилась дата первого матча, который футбольный клуб «Новосибирск» проведёт в Кубке России.

«ФК "Новосибирск" стартует в ОЛИМП-Кубке России с 1/128 финала. Первым соперником футбольного клуба "Новосибирск" в ОЛИМП-Кубке России станет омский "Иртыш". Матч состоится 28 июля. Хозяин поля будет определён жеребьёвкой позднее», — сообщает пресс-служба ФК «Новосибирск».

В матче 1/64 финала победитель нашей пары сыграет 10 августа с победителем пары «Новокузнецк» — «Динамо-Барнаул». В других матчах 1/64 финала сыграют «Чита» — «Зенит» (Иркутск) и «Благовещенск» — «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Кроме того, появилась предварительная дата начала матчей первенства, в котором в течение следующего сезона будет выступать ФК «Новосибирск».

Предполагается, что ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги 2019–2020 годов в группе «Восток» начнётся 3 августа. Календарь группы «Восток» планируется утвердить до 11 июля.

На выходных футбольный «Новосибирск» закрыл голосование среди болельщиков за выбор логотипа. На прошлой неделе также стало известно, что клуб выбрал себе символ — им стал соболь.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь».

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КОММЕНТАРИИ (3)

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8 июл 2019 в 12:55

Как символично - Омский.... Газмяс ))))

8 июл 2019 в 13:09

Бред полнейший. Скоро АПЛ начнётся.

Чыр
8 июл 2019 в 13:05

Пишыходы калчиногия.