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«Не рассчитала свои силы»: 14-летняя девочка утонула рядом с постом спасателей

В МЧС заявили, что начали служебную проверку

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С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 16 человек

Фото: Юлия Шипицина

За неделю в Новосибирской области утонули 6 человек, в том числе двое детей — в Искитимском районе 14-летняя девочка утонула, переплывая реку.

«Только за прошедшую неделю на водных объектах области погибло шестеро человек, из них двое детей», — сообщил 8 июля на оперативном совещании у губернатора начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, ребёнок утонул вблизи спасательного поста, в связи с чем сейчас проводится служебная проверка.

Как уточнили в МЧС, по предварительной информации, трое детей решили перейти вброд реку Бердь, чтобы попасть на остров. Двоих детей удалось спасти — один мальчик попал в реанимацию, другой ребёнок не пострадал. 

«7 июля, вчера, в 17:40 утонула девочка 14 лет. Купалась без родителей в неорганизованном месте, переплывала реку, не рассчитала свои силы и утонула, — уточнил подробности глава Искитимского района Сергей Завражин. — Я не могу сказать, что у нас не работают спасатели. У нас организован один стационарный пост в месте, где разрешено купание. И также осуществляет один пост патрулирование». Он отметил, что за неделю спасатели, которые патрулируют реки, спасли двух девочек 12 и 7 лет.

По информации МЧС, с начала купального сезона в Новосибирской области погибли 16 человек, из них 6 детей. «Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то всего было 12 погибших (1 ребенок). В целом количество погибших по купальному сезону увеличилось на 34%. Показатель детской гибели на водных объектах превышен на 5 случаев — в 6 раз», — констатировал начальник ГУ МЧС Виктор Орлов. Большинство людей тонут в необорудованных для купания местах, во время рыбалки. Основная причина гибели несовершеннолетних — оставление детей без присмотра, напомнил он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в области есть ресурсы для того, чтобы предотвратить гибель людей на воде. В качестве одной из мер называл усиление патрулирования водных объектов.  

26 июня двое детей пошли купаться без взрослых — одного ребёнка спасти не удалось

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КОММЕНТАРИИ (8)

8 июл 2019 в 12:27

Переродится теперь где нибудь в Америке и будет счастливо жить, а нам тут страдать дальше в россее.

Депутат от Единой России
8 июл 2019 в 12:26

Бедная девочка, очень жаль! Мои соболезнования и сил родителям!

Фото пользователя
8 июл 2019 в 12:19

Зачем купаться там, где запрещено? Зачем заплывать далеко? Почему родители не следили за своими купающимися детьми, не объяснили им, где запрещено купаться и как вести себя в воде?! Вода коварна, бывает, что и хорошо плавающие люди гибнут. Ужасно, когда так погибают люди.