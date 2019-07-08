«Не рассчитала свои силы»: 14-летняя девочка утонула рядом с постом спасателей

За неделю в Новосибирской области утонули 6 человек, в том числе двое детей — в Искитимском районе 14-летняя девочка утонула, переплывая реку.



«Только за прошедшую неделю на водных объектах области погибло шестеро человек, из них двое детей», — сообщил 8 июля на оперативном совещании у губернатора начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, ребёнок утонул вблизи спасательного поста, в связи с чем сейчас проводится служебная проверка.

Как уточнили в МЧС, по предварительной информации, трое детей решили перейти вброд реку Бердь, чтобы попасть на остров. Двоих детей удалось спасти — один мальчик попал в реанимацию, другой ребёнок не пострадал.