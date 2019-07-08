«Не рассчитала свои силы»: 14-летняя девочка утонула рядом с постом спасателей

С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 16 человек
Фото: Юлия Шипицина
За неделю в Новосибирской области утонули 6 человек, в том числе двое детей — в Искитимском районе 14-летняя девочка утонула, переплывая реку.
«Только за прошедшую неделю на водных объектах области погибло шестеро человек, из них двое детей», — сообщил 8 июля на оперативном совещании у губернатора начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, ребёнок утонул вблизи спасательного поста, в связи с чем сейчас проводится служебная проверка.
Как уточнили в МЧС, по предварительной информации, трое детей решили перейти вброд реку Бердь, чтобы попасть на остров. Двоих детей удалось спасти — один мальчик попал в реанимацию, другой ребёнок не пострадал.
«7 июля, вчера, в 17:40 утонула девочка 14 лет. Купалась без родителей в неорганизованном месте, переплывала реку, не рассчитала свои силы и утонула, — уточнил подробности глава Искитимского района Сергей Завражин. — Я не могу сказать, что у нас не работают спасатели. У нас организован один стационарный пост в месте, где разрешено купание. И также осуществляет один пост патрулирование». Он отметил, что за неделю спасатели, которые патрулируют реки, спасли двух девочек 12 и 7 лет.
По информации МЧС, с начала купального сезона в Новосибирской области погибли 16 человек, из них 6 детей. «Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то всего было 12 погибших (1 ребенок). В целом количество погибших по купальному сезону увеличилось на 34%. Показатель детской гибели на водных объектах превышен на 5 случаев — в 6 раз», — констатировал начальник ГУ МЧС Виктор Орлов. Большинство людей тонут в необорудованных для купания местах, во время рыбалки. Основная причина гибели несовершеннолетних — оставление детей без присмотра, напомнил он.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в области есть ресурсы для того, чтобы предотвратить гибель людей на воде. В качестве одной из мер называл усиление патрулирования водных объектов.
26 июня двое детей пошли купаться без взрослых — одного ребёнка спасти не удалось.