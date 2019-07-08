В парке Кирова появился сказочный волк из зелени. У него под боком тут же поселились живые щенки

«У нас на хозяйственной зоне давно валялась конструкция металлическая этого волка. Она давно стояла на территории из неё травка росла. <…> Два года назад мы создали концепцию парка: "Сказочный парк, сказочный лес". И мы сейчас стремимся, чтобы он у нас был сказочный. Возникла эта идея сделать волка из искусственной травы», — рассказала корреспонденту НГС заместитель директора парка Кирова Мария Бушакова.

Сегодня утром, 8 июля, в парке Кирова под скульптурой сказочного зелёного волка нашлись живые щенки и взрослая собака.

Полтора месяца сотрудники парка вместе с Марией вручную обшивали конструкцию искусственной травой. В День города волка поставили на входной зоне.

«У нас появились сегодня щенята в нём. <…> Мама и два щенка были. Сотрудники парка обнаружили с утра — у нас дворники в 7 утра выходят убираться в парк, в 6 даже — и обнаружили щенков», — рассказала Бушакова.

Мария уточнила, что собак уже забрали в приют.