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Милота

В парке Кирова появился сказочный волк из зелени. У него под боком тут же поселились живые щенки

Собаку с двумя детенышами заметили работники парка

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Зелёный волк появился в парке на прошлой неделе

Фото: Парк Кирова

Сегодня утром, 8 июля, в парке Кирова под скульптурой сказочного зелёного волка нашлись живые щенки и взрослая собака.

«У нас на хозяйственной зоне давно валялась конструкция металлическая этого волка. Она давно стояла на территории из неё травка росла. <…> Два года назад мы создали концепцию парка: "Сказочный парк, сказочный лес". И мы сейчас стремимся, чтобы он у нас был сказочный. Возникла эта идея сделать волка из искусственной травы», — рассказала корреспонденту НГС заместитель директора парка Кирова Мария Бушакова. 

Полтора месяца сотрудники парка вместе с Марией вручную обшивали конструкцию искусственной травой. В День города волка поставили на входной зоне.

«У нас появились сегодня щенята в нём. <…> Мама и два щенка были. Сотрудники парка обнаружили с утра — у нас дворники в 7 утра выходят убираться в парк, в 6 даже — и обнаружили щенков», — рассказала Бушакова. 

Мария уточнила, что собак уже забрали в приют.

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КОММЕНТАРИИ (12)

8 июл 2019 в 11:54

Приют - это не иначе НЦПДЖ, отлов, где их убъют. Пристроили....

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8 июл 2019 в 12:03

Жалко живых щенков с мамой( Они хотели укрыться всего лишь, а их в отлов.

Ktyjr
8 июл 2019 в 12:12

Лучше бы вообще их не трогали, "благодетели". Один плюс - эта статья. После нее, возможно, хотя бы у кого-то из собачьей семьи есть шанс выжить.