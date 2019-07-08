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Страна и мир

Слава Степанов снял с высоты африканский небоскрёб из голливудского фильма «Судья Дредд»

Здание можно увидеть в фильмах «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи»

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Небоскрёб был построен в 70-х годах прошлого века

Фото: Слава Степанов, vk.com/gelio

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии 55-этажного жилого небоскрёба Ponte City Apartments в Йоханнесбурге (ЮАР). Это здание снимали для фильмов «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи».

«В 1970-е годы здание являлось одним из наиболее престижных жилых домов в Йоханессбурге, но в конце 1980-х криминальная обстановка в районе резко ухудшилась, жильцы разъехались, а башню захватили наркоторговцы и уличные банды. Здание быстро приходило в упадок. Было отключено электроснабжение, вода и канализация», — написал Слава Степанов в посте, посвящённом небоскрёбу.

В 2007 году новые собственники здания решились на масштабную реконструкцию. Все преступные группировки были выселены, здание расчищено и проведен капитальный ремонт, пишет Степанов.

Небоскрёб архитектурно представляет собой полый цилиндр, вследствие чего дневной свет может попадать в квартиры и с внутренней стороны.

Действия фильма «Судья Дредд» происходят в Ponte City Apartments

Действия фильма «Судья Дредд» происходят в Ponte City Apartments

В 2007 году&nbsp; небоскрёб реконструировали

В 2007 году  небоскрёб реконструировали

Дневной свет попадает в квартиры и с внутренней стороны

Дневной свет попадает в квартиры и с внутренней стороны

На вершине башни находится самая большая высотная реклама в Южном полушарии, телекоммуникационной компании Vodacom.

На вершине башни находится самая большая высотная реклама в Южном полушарии, телекоммуникационной компании Vodacom.

Прежде Слава Степанов публиковал другие фотографии из Африки: он делал впечатляющие фото мыса Доброй Надежды с вертолёта, а также сфотографировал с высоты мегаполис на краю материка.

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КОММЕНТАРИИ (24)

8 июл 2019 в 10:49

На чьи деньги он туда летает?

Фото пользователя
8 июл 2019 в 11:10

Снято конечно шикарно, Вячеслав хорошо чувствует интересный и захватывающий обзор объекта и «ловит «в кадр с крутого ракурса.Что касается самого здания- ужасная постройка не знаю как там дышится обыкновенному человеку, это место больше подходило для тех кто там ютился после его захвата- наркоторговцы и банды.Как там можно жить особенно, когда Окна в окна постоянный обзор соседа напротив,плюс замкнутое и узкое пространство, свет дневной только с внешней стороны,а внутри темно как в колбе какой то, или в колодце живёшь.Людям с фобиями там однозначно делать нечего.

Хино
8 июл 2019 в 11:13

Новость о чем ?!