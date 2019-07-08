Слава Степанов снял с высоты африканский небоскрёб из голливудского фильма «Судья Дредд»

«В 1970-е годы здание являлось одним из наиболее престижных жилых домов в Йоханессбурге, но в конце 1980-х криминальная обстановка в районе резко ухудшилась, жильцы разъехались, а башню захватили наркоторговцы и уличные банды. Здание быстро приходило в упадок. Было отключено электроснабжение, вода и канализация», — написал Слава Степанов в посте, посвящённом небоскрёбу.

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии 55-этажного жилого небоскрёба Ponte City Apartments в Йоханнесбурге (ЮАР). Это здание снимали для фильмов «9-й район», «Судья Дредд», «Робот по имени Чаппи».

В 2007 году новые собственники здания решились на масштабную реконструкцию. Все преступные группировки были выселены, здание расчищено и проведен капитальный ремонт, пишет Степанов.

Небоскрёб архитектурно представляет собой полый цилиндр, вследствие чего дневной свет может попадать в квартиры и с внутренней стороны.

