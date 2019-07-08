Бывший чиновник мэрии получил 4 года условно за взятку в 5 миллионов рублей

По её словам, Сергей Елисеев также должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он на два года лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местной власти.

Экс-чиновник мэрии получил 4 года лишения свободы условно за покушение на мошенничество, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

В Новосибирске закончился суд над бывшим заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Сергеем Елисеевым.

Инцидент, из-за которого бывший чиновник мэрии оказался на скамье подсудимых, произошёл в 2017 году.

«Елисеев, занимая должность заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, обещал представителю «УК ЖК Октябрьского района» помощь в выделении бюджетных субсидий, попросив за свои услуги свыше 5 миллионов рублей», — напомнила Наталья Чернова.



По её информации, эти деньги управляющая компания должна была перечислить подконтрольной чиновнику фирме, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, — её учредителем был сын Елисеева.

«Для обоснования перевода денег по указанию Елисеева были подготовлены фиктивные документы о якобы выполненных работах по подготовке домов к отопительному сезону <...> для УК ЖХ на сумму свыше 5 миллионов», — рассказала Наталья Чернова.

Как ранее сообщал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм, на самом деле у чиновника не было полномочий, чтобы единолично принимать решения о выделении субсидий, и исполнить свои обещания перед управляющей компанией он не мог.

