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Криминал

Бывший чиновник мэрии получил 4 года условно за взятку в 5 миллионов рублей

Сергей Елисеев потребовал заплатить ему за помощь в получении субсидии — но получил всего 150 тысяч

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Сергей Елисеев получил условный срок и на два года лишился права занимать должности в органах власти — приговор в законную силу ещё не вступил

Фото: google.com/maps, «Новосибирские Новости» / youtube.com

В Новосибирске закончился суд над бывшим заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Сергеем Елисеевым.

Экс-чиновник мэрии получил 4 года лишения свободы условно за покушение на мошенничество, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

По её словам, Сергей Елисеев также должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он на два года лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местной власти. 

Инцидент, из-за которого бывший чиновник мэрии оказался на скамье подсудимых, произошёл в 2017 году.

«Елисеев, занимая должность заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, обещал представителю «УК ЖК Октябрьского района» помощь в выделении бюджетных субсидий, попросив за свои услуги свыше 5 миллионов рублей», — напомнила Наталья Чернова.

По её информации, эти деньги управляющая компания должна была перечислить подконтрольной чиновнику фирме, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, — её учредителем был сын Елисеева. 

«Для обоснования перевода денег по указанию Елисеева были подготовлены фиктивные документы о якобы выполненных работах по подготовке домов к отопительному сезону <...> для УК ЖХ на сумму свыше 5 миллионов», — рассказала Наталья Чернова.

Как ранее сообщал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм, на самом деле у чиновника не было полномочий, чтобы единолично принимать решения о выделении субсидий, и исполнить свои обещания перед управляющей компанией он не мог

«Сознательно вводил в заблуждение представителя этой организации только ради того, чтобы получить необоснованное материальное вознаграждение», — пояснял прокурор.

При этом, по его данным, в ноябре 2017 года Сергей Елисеев получил от управляющей компании часть запрошенной суммы — 150 тысяч рублей.

Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области рассказывали, что свои дорогостоящие услуги представителю ООО «УК ЖК Октябрьского района» Сергей Елисеев предлагал во время встречи в ресторане. Но в управляющей компании отрицали факт такой встречи.

Как уточнила гособвинитель Наталья Чернова, свою вину осуждённый не признал.

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КОММЕНТАРИИ (12)

8 июл 2019 в 13:16

Условный срок за безусловную взятку?

Александр
8 июл 2019 в 13:18

Как обычно. Вор остался на свободе. Зато прокурорские на элитных тачках катаются и в центре живут. Не много ли чести для обленившихся спящих котов?

знаток
8 июл 2019 в 13:22

Ничего удивительного, стабильность, чо....