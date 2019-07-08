Бывший чиновник мэрии получил 4 года условно за взятку в 5 миллионов рублей

Сергей Елисеев получил условный срок и на два года лишился права занимать должности в органах власти — приговор в законную силу ещё не вступил
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В Новосибирске закончился суд над бывшим заместителем начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Сергеем Елисеевым.
Экс-чиновник мэрии получил 4 года лишения свободы условно за покушение на мошенничество, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.
По её словам, Сергей Елисеев также должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, он на два года лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местной власти.
Инцидент, из-за которого бывший чиновник мэрии оказался на скамье подсудимых, произошёл в 2017 году.
«Елисеев, занимая должность заместителя начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, обещал представителю «УК ЖК Октябрьского района» помощь в выделении бюджетных субсидий, попросив за свои услуги свыше 5 миллионов рублей», — напомнила Наталья Чернова.
По её информации, эти деньги управляющая компания должна была перечислить подконтрольной чиновнику фирме, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, — её учредителем был сын Елисеева.
«Для обоснования перевода денег по указанию Елисеева были подготовлены фиктивные документы о якобы выполненных работах по подготовке домов к отопительному сезону <...> для УК ЖХ на сумму свыше 5 миллионов», — рассказала Наталья Чернова.
Как ранее сообщал прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм, на самом деле у чиновника не было полномочий, чтобы единолично принимать решения о выделении субсидий, и исполнить свои обещания перед управляющей компанией он не мог.
«Сознательно вводил в заблуждение представителя этой организации только ради того, чтобы получить необоснованное материальное вознаграждение», — пояснял прокурор.
При этом, по его данным, в ноябре 2017 года Сергей Елисеев получил от управляющей компании часть запрошенной суммы — 150 тысяч рублей.
Ранее в следственном управлении СК России по Новосибирской области рассказывали, что свои дорогостоящие услуги представителю ООО «УК ЖК Октябрьского района» Сергей Елисеев предлагал во время встречи в ресторане. Но в управляющей компании отрицали факт такой встречи.
Как уточнила гособвинитель Наталья Чернова, свою вину осуждённый не признал.