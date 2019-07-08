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Мэрия разрешила построить новый детский сад в районе, где медленно сносят дома

Новый детский садик должен появиться на участке за уже существующим

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Трёхэтажное здание построят за 191 миллион рублей

Фото: из архива НГС

Мэрия Новосибирска разрешила построить новый трёхэтажный детский сад в микрорайоне «Расточка» на улице Мира, 25А.

Разрешение, по данным сайта мэрии, выдали 3 июля. Согласно тексту документа, детский сад комбинированного типа рассчитан на 120 мест и будет высотой в 3 этажа. Стоимость строительных работ составит 160 миллионов рублей, а всего на его постройку потратят 191 миллион. 

Он расположится на земельном участке позади уже существующего двухэтажного детского сада № 86.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему для строительства детского сада был выбран этот участок и когда завершится строительство.

В прошлом году стало известно, что муниципалитет уже закрыл один из детских садов на «Расточке» — здание стало опасным для детей и начало разваливаться. Позднее стало ясно, что на этом участке мэрия планирует построить новый детский сад ещё больше предыдущего — на 165 мест. Тогда власти рассказали, что его стоимость оценивается в 110 миллионов рублей. Его строительство планируют окончить в 2020 году.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Горожанка
8 июл 2019 в 10:28

Хорошая новость, садиков конечно не хватает особенно в новых районах , таких как МЖК, чистая слобода, горский и т д тоже самое про школы тоже в классах по 40 человек ., о каком качестве образования можно тут говорить ...

у меня вопрос
8 июл 2019 в 10:24

У меня вопрос- когда мэрия постооит школу м- р Береговой? 76я школа переполнена. В ближайшие годы будут сданы и заселены еще несколько ЖК. В проекте планировки, которая, кстати была совсем недавео утверждена, отведен участок под школу со сроком строительства до 2024 года, НО не в одной программе не значится строительство этой школы вплоть до 2030 года. Как это понимать?

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8 июл 2019 в 10:22

"его стоимость оценивается в 110 миллионов рублей. Его строительство планируют окончить в 2020 году" –таки цену можно смело умножить на 3, а к сроку пгибавить как минимум 3 года.