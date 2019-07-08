Мэрия разрешила построить новый детский сад в районе, где медленно сносят дома

Трёхэтажное здание построят за 191 миллион рублей
Фото: из архива НГС
Мэрия Новосибирска разрешила построить новый трёхэтажный детский сад в микрорайоне «Расточка» на улице Мира, 25А.
Разрешение, по данным сайта мэрии, выдали 3 июля. Согласно тексту документа, детский сад комбинированного типа рассчитан на 120 мест и будет высотой в 3 этажа. Стоимость строительных работ составит 160 миллионов рублей, а всего на его постройку потратят 191 миллион.
Он расположится на земельном участке позади уже существующего двухэтажного детского сада
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему для строительства детского сада был выбран этот участок и когда завершится строительство.
В прошлом году стало известно, что муниципалитет уже закрыл один из детских садов на «Расточке» — здание стало опасным для детей и начало разваливаться. Позднее стало ясно, что на этом участке мэрия планирует построить новый детский сад ещё больше предыдущего — на 165 мест. Тогда власти рассказали, что его стоимость оценивается в 110 миллионов рублей. Его строительство планируют окончить в 2020 году.