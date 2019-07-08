Мэрия разрешила построить новый детский сад в районе, где медленно сносят дома

Мэрия Новосибирска разрешила построить новый трёхэтажный детский сад в микрорайоне «Расточка» на улице Мира, 25А.

Разрешение, по данным сайта мэрии, выдали 3 июля. Согласно тексту документа, детский сад комбинированного типа рассчитан на 120 мест и будет высотой в 3 этажа. Стоимость строительных работ составит 160 миллионов рублей, а всего на его постройку потратят 191 миллион.

Он расположится на земельном участке позади уже существующего двухэтажного детского сада № 86 .

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, почему для строительства детского сада был выбран этот участок и когда завершится строительство.