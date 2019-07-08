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Каждый шестой житель Новосибирской области оказался за чертой бедности

При этом два процента населения оказалось за чертой крайней бедности

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Шестая часть новосибирцев имеет доходы ниже прожиточного минимума

Фото: Александр Ощепков / НГС

Аналитики РИА Новости составили рейтинг средних доходов населения в разных частях России — оказалось, что 16% жителей Новосибирской области расположились за чертой бедности.

«Предполагалось, что население за чертой бедности имеет доходы ниже регионального прожиточного минимума, а уровень крайней бедности — доходы менее половины этого минимума», — говорится в исследовании РИА Рейтинг.

Специалисты опирались на данные Росстата, они проанализировали отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

Новосибирская область по этому показателю заняла в рейтинге 27-е место из 85. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва попала на седьмую строчку. Самые низкие доходы оказались у Республики Тыва, на 84-ю строчку попал Алтай.

За чертой бедности в Новосибирской области оказались 16% населения, за чертой крайней бедности — 2%.

В Ямало-Ненецком автономном округе эти показатели составляют 6,2% и 0,8%, в Москве — 7,2% и 0,5%, в Республике Алтай — 24,2% и 4,3%, в Республике Тыва — 40,1% и 9,2%.

На прошлой неделе специалисты РИА Рейтинг подсчитали, сколько новосибирской семье нужно копить на покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке.

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КОММЕНТАРИИ (135)

Патриотический торчок
8 июл 2019 в 09:54

Знаете лучше жить бедным, но уверенным что наша страна в Кольце врагов, понимать что постоянно нам гадит Обама и видеть как Путин спасает наши скрепы.

Black Oasis
8 июл 2019 в 10:03

Терпение! Скоро крёстный ход - он нам поможет чёрта бедности прогнать. Ешь, молись, люби!

8 июл 2019 в 10:04

у нас такие прожиточные минимумы,что даже если у тебя доход в 2-3раза выше его,то все равно по меркам развитых стран,ты являешься глубоко нищим,так что по сути нищими в нашей стране являются процентов 80 или даже более населения.