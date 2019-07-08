Каждый шестой житель Новосибирской области оказался за чертой бедности

Специалисты опирались на данные Росстата, они проанализировали отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.

«Предполагалось, что население за чертой бедности имеет доходы ниже регионального прожиточного минимума, а уровень крайней бедности — доходы менее половины этого минимума», — говорится в исследовании РИА Рейтинг.

Аналитики РИА Новости составили рейтинг средних доходов населения в разных частях России — оказалось, что 16% жителей Новосибирской области расположились за чертой бедности.

Новосибирская область по этому показателю заняла в рейтинге 27-е место из 85. На первой строчке оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва попала на седьмую строчку. Самые низкие доходы оказались у Республики Тыва, на 84-ю строчку попал Алтай.

За чертой бедности в Новосибирской области оказались 16% населения, за чертой крайней бедности — 2%.

В Ямало-Ненецком автономном округе эти показатели составляют 6,2% и 0,8%, в Москве — 7,2% и 0,5%, в Республике Алтай — 24,2% и 4,3%, в Республике Тыва — 40,1% и 9,2%.

На прошлой неделе специалисты РИА Рейтинг подсчитали, сколько новосибирской семье нужно копить на покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке.