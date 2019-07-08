Сбитый светофор упал на проезжающую «Газель» на Добролюбова

Специалисты СМЭУ уже выехали на место аварии, чтобы оценить ущерб
Фото: читатель НГС
Утром 8 июля на перекрестке улиц Стофато и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила светофор, который упал на «Газель».
По информации очевидцев последствий аварии в социальных сетях, водитель Subaru Forester не справился с управлением и врезался в стойку светофора. После удара светофор упал на грузовую «Газель». Информации о пострадавших в аварии пока не поступало.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор на перекрестке улиц не работает.
«Заявка получена. Сейчас специалисты выехали на место, чтобы оценить ущерб», — рассказали в СМЭУ.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», несмотря на ДТП, движение по перекрестку не затруднено. Машины двигаются в потоке со скоростью 30 км/ч.
На днях из-за ДТП на Бердском шоссе также собралась огромная пробка. Скорая долго не могла добраться до пострадавших.