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Дороги и транспорт

Сбитый светофор упал на проезжающую «Газель» на Добролюбова

Перед происшествием водитель «Субару» не справился с управлением

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Специалисты СМЭУ уже выехали на место аварии, чтобы оценить ущерб

Фото: читатель НГС

Утром 8 июля на перекрестке улиц Стофато и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила светофор, который упал на «Газель».

По информации очевидцев последствий аварии в социальных сетях, водитель Subaru Forester не справился с управлением и врезался в стойку светофора. После удара светофор упал на грузовую «Газель». Информации о пострадавших в аварии пока не поступало.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор на перекрестке улиц не работает.

«Заявка получена. Сейчас специалисты выехали на место, чтобы оценить ущерб», — рассказали в СМЭУ.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», несмотря на ДТП, движение по перекрестку не затруднено. Машины двигаются в потоке со скоростью 30 км/ч.

На днях из-за ДТП на Бердском шоссе также собралась огромная пробка. Скорая долго не могла добраться до пострадавших.

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КОММЕНТАРИИ (10)

8 июл 2019 в 10:08

надеюсь стоимость светофора и работ по его монтажу взыщут с водятла.
а так, это конечно диагноз, субару, пустая ровная дорога, сбитый столб со светофором и знаком пешеходного перехода.

С. Хол
8 июл 2019 в 09:51

Ох уж эти иномарки, ох уж эти праворульные субары... Не для наших они дорожных условий.

Электорат
8 июл 2019 в 10:15

Сколько там в тендере сумма по установке этого светофора, тысяч 300?
Обязать выплатить этого летчика!