Сбитый светофор упал на проезжающую «Газель» на Добролюбова

Утром 8 июля на перекрестке улиц Стофато и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила светофор, который упал на «Газель».

По информации очевидцев последствий аварии в социальных сетях, водитель Subaru Forester не справился с управлением и врезался в стойку светофора. После удара светофор упал на грузовую «Газель». Информации о пострадавших в аварии пока не поступало.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор на перекрестке улиц не работает.