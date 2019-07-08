В Новосибирске заметили редких бабочек с синими крыльями

По мнению учёных, переливница ивовая появилась в Новосибирской области из-за потепления
Фото: читатель НГС
Новосибирцы заметили в Советском районе Новосибирска красивых бабочек с синими крыльями — это очень редкий вид, который ученые заметили всего 10 лет назад.
Фотографию бабочки переливницы ивовой в редакцию НГС прислал читатель Алексей Гольшев. Он рассказал, что бабочка попала в его объектив в Академгородке.
«Мы гуляли и недалеко от дороги [заметили]. Поискали еще в округе, но была только одна. Говорят, что они в основном встречаются по одной», — рассказал корреспонденту НГС читатель Алексей Гольшев.
Как рассказали в Институте систематики и экологии животных СО РАН, впервые переливницу ивовую заметили в Новосибирской области 10 лет назад.
«Она распространяется с запада, двигаясь по зоне южной тайги и постепенно спускаясь и до лесостепной зоны. В целом ареал этого вида связан с широколиственными лесами (которых у нас нет) и, как и у еще нескольких подобных видов, разорван на две части — европейскую и дальневосточную. Есть мнение, что во время климатического оптимума Голоцена 5 тысяч лет назад он был един, а в дальнейшем фрагментировался за счет похолодания климата», — рассказал корреспонденту НГС доктор наук, доцент Института цитологии и генетики СО РАН Олег Костерин.
Недавно фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленькую птицу с синим оперением — синий соловей прилетел в окрестности города из тайги.