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Лето

В Новосибирске заметили редких бабочек с синими крыльями

По словам учёных, эти насекомые встречаются очень редко

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По мнению учёных, переливница ивовая появилась в Новосибирской области из-за потепления

Фото: читатель НГС

Новосибирцы заметили в Советском районе Новосибирска красивых бабочек с синими крыльями — это очень редкий вид, который ученые заметили всего 10 лет назад.

Фотографию бабочки переливницы ивовой в редакцию НГС прислал читатель Алексей Гольшев. Он рассказал, что бабочка попала в его объектив в Академгородке.

«Мы гуляли и недалеко от дороги [заметили]. Поискали еще в округе, но была только одна. Говорят, что они в основном встречаются по одной», — рассказал корреспонденту НГС читатель Алексей Гольшев.

Как рассказали в Институте систематики и экологии животных СО РАН, впервые переливницу ивовую заметили в Новосибирской области 10 лет назад.

«Она распространяется с запада, двигаясь по зоне южной тайги и постепенно спускаясь и до лесостепной зоны. В целом ареал этого вида связан с широколиственными лесами (которых у нас нет) и, как и у еще нескольких подобных видов, разорван на две части — европейскую и дальневосточную. Есть мнение, что во время климатического оптимума Голоцена 5 тысяч лет назад он был един, а в дальнейшем фрагментировался за счет похолодания климата», — рассказал корреспонденту НГС доктор наук, доцент Института цитологии и генетики СО РАН Олег Костерин.

Недавно фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленькую птицу с синим оперением — синий соловей прилетел в окрестности города из тайги.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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8 июл 2019 в 08:22

Красавица)

Чыр
8 июл 2019 в 08:17

Навасибирцы заметили синих птицаф, синих бабачкаф, а синих челоф чо, игнариравають?

Фото пользователя
8 июл 2019 в 08:07

эти бабочки мне говорят только об одном....и еще о том, что "неожиданно" Локоть выиграет выборы и останется на второй срок...