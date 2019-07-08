В Новосибирске заметили редких бабочек с синими крыльями

Новосибирцы заметили в Советском районе Новосибирска красивых бабочек с синими крыльями — это очень редкий вид, который ученые заметили всего 10 лет назад.

Фотографию бабочки переливницы ивовой в редакцию НГС прислал читатель Алексей Гольшев. Он рассказал, что бабочка попала в его объектив в Академгородке.

«Мы гуляли и недалеко от дороги [заметили]. Поискали еще в округе, но была только одна. Говорят, что они в основном встречаются по одной», — рассказал корреспонденту НГС читатель Алексей Гольшев.