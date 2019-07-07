Конюхов включил Новосибирск в маршрут кругосветного путешествия на самолете с солнечными батареями

По его словам, планируется, что сам перелёт займет семь дней, но организаторы добавляют ещё три дня резерва на случай непогоды.

«Это будет первый перелет на самолете на солнечной энергии через всю Россию по маршруту Москва — Челябинск — Новосибирск — Иркутск — Якутия — Камчатка. Это будет первая половина сентября, не позже, потому что на Камчатке снег может выпасть», — цитирует ТАСС сына путешественника Оскара Конюхова.

«Пока идет проектирование самолета на солнечных батареях, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток, мы проводим испытательные полеты на прототипе — самолете «Летающая Лаборатория»», — рассказал РИА «Новости» Фёдор Конюхов.

Сейчас команда Конюхова планирует маршрут самолета с учётом его габаритов, ведь не каждый аэродром может принять летательный аппарат с размахом крыльев в 25 метров. Самолет оборудуют видеокамерами, которые будут снимать российские просторы с высоты, а по итогу путешествия планируют сделать фильм.

Фёдор Конюхов — российский путешественник, писатель и художник. В одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, причём один раз на вёсельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах, в одиночку на Южном и Северном полюсах. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса.

В начале июня в Новосибирск из Москвы пришёл путешественник Андрей Шарашкин, который путешествует по стране только пешком. Бывший военный и учитель истории начал большое путешествие в Москве и за год с лишним прошёл половину страны. С собой у него палатка, спальный мешок, газовая горелка, одежда и немного еды. Так путешественник прошёл уже больше семи тысяч километров.