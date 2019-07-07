Блогеры из Новосибирска построили аквапарк из дерева, скотча и крема для рук

Кроме того, парни провели эксперимент, чтобы выяснить, какая жидкость будет самой скользской
Фото: youtube-канал It's Mamix
Популярный новосибирский YouTube-канал It's Mamix выпустил новое видео. В двадцатипятиминутном ролике команда Мамикса строит аквапарк из дерева, скотча и крема для рук, а затем тестирует его.
Видеоролик под названием «Аквапарк из скотча и крема для рук» опубликован на канале сегодня и на момент написания новости успел собрать почти 500 тысяч просмотров и 216 тысяч лайков.
Для реализации задумки команда It's Mamix построили из деревянных досок каркас будущего аквапарка, затем обмотали «горки» скотчем и смазали их кремом для рук.
«Настало лето... Уже как месяц, но мы живем в Сибири, и оно настало только сейчас. Поэтому мы с ребятами решили снять что-то такое летнее, чтобы прям живые эмоции были, чтобы покупаться можно было», — говорит ведущий ролика.
Канал It's Mamix ведет 23-летний парень Максим Монахов, известный в Сети как Mamix. Он начал снимать на видео неожиданные эксперименты несколько лет назад, когда жил в Рубцовске. Теперь его смело можно называть новосибирским блогером — три года назад парень переехал. У Максима и его друзей, которые работают над каналом, 7,5 млн подписчиков, а ролики в среднем набирают около пяти миллионов просмотров.
В июне он со своей командой приехал в Кировский район Новосибирска снимать видео про то, сколько металлолома можно выловить из реки Тула с помощью мощного магнита.
Информация об отравлении воды в реке Туле появилась в начале июня. Тогда житель Новосибирска обнаружил на берегу реки Тулы мёртвую рыбу — он снял это на видео и опубликовал на своём канале на YouTube. После этого новосибирские спасатели отправили на анализ пробы воды из реки Тулы, в которой массово погибла рыба. Позднее в мэрии признали, что в речной воде обнаружили повышенное содержание загрязняющих веществ.