Блогеры из Новосибирска построили аквапарк из дерева, скотча и крема для рук

Популярный новосибирский YouTube-канал It's Mamix выпустил новое видео. В двадцатипятиминутном ролике команда Мамикса строит аквапарк из дерева, скотча и крема для рук, а затем тестирует его.



Видеоролик под названием «Аквапарк из скотча и крема для рук» опубликован на канале сегодня и на момент написания новости успел собрать почти 500 тысяч просмотров и 216 тысяч лайков.



Для реализации задумки команда It's Mamix построили из деревянных досок каркас будущего аквапарка, затем обмотали «горки» скотчем и смазали их кремом для рук.