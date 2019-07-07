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Развлечения

Блогеры из Новосибирска построили аквапарк из дерева, скотча и крема для рук

Ролик собрал почти 500 тысяч просмотров и 216 тысяч лайков

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Кроме того, парни провели эксперимент, чтобы выяснить, какая жидкость будет самой скользской

Фото: youtube-канал It's Mamix

Популярный новосибирский YouTube-канал It's Mamix выпустил новое видео. В двадцатипятиминутном ролике команда Мамикса строит аквапарк из дерева, скотча и крема для рук, а затем тестирует его.

Видеоролик под названием «Аквапарк из скотча и крема для рук» опубликован на канале сегодня и на момент написания новости успел собрать почти 500 тысяч просмотров и 216 тысяч лайков.

Для реализации задумки команда It's Mamix построили из деревянных досок каркас будущего аквапарка, затем обмотали «горки» скотчем и смазали их кремом для рук. 

«Настало лето... Уже как месяц, но мы живем в Сибири, и оно настало только сейчас. Поэтому мы с ребятами решили снять что-то такое летнее, чтобы прям живые эмоции были, чтобы покупаться можно было», — говорит ведущий ролика.

Канал It's Mamix ведет 23-летний парень Максим Монахов, известный в Сети как Mamix. Он начал снимать на видео неожиданные эксперименты несколько лет назад, когда жил в Рубцовске. Теперь его смело можно называть новосибирским блогером — три года назад парень переехал. У Максима и его друзей, которые работают над каналом, 7,5 млн подписчиков, а ролики в среднем набирают около пяти миллионов просмотров.

В июне он со своей командой приехал в Кировский район Новосибирска снимать видео про то, сколько металлолома можно выловить из реки Тула с помощью мощного магнита.

Информация об отравлении воды в реке Туле появилась в начале июня. Тогда житель Новосибирска обнаружил на берегу реки Тулы мёртвую рыбу — он снял это на видео и опубликовал на своём канале на YouTube. После этого новосибирские спасатели отправили на анализ пробы воды из реки Тулы, в которой массово погибла рыба. Позднее в мэрии признали, что в речной воде обнаружили повышенное содержание загрязняющих веществ.

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КОММЕНТАРИИ (3)

..Точняк..
7 июл 2019 в 23:36

Мы, в чопе, из овна и палок можем дом построить

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7 июл 2019 в 23:19

Новость называется когда не чего постить в ленту ... У Мамикса вообще-то все видосы хорошо набирают просмотры и лайки .

Из погреба
7 июл 2019 в 23:40

Инфомусор же. Что должно быть в голове, чтобы подобное заинтересовало? 7.5 млн. - вообще катастрофа. Апокалипсис и закат человечества куда ближе, чем кажется.