Около «Континента» на Троллейной бегал крокодил

Пасть крокодила была замотана скотчем
Фото: читатель НГС
7 июля на парковке возле ТРЦ «Континент» на Троллейной, 130а прохожие заметили крокодила. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС.
«Приехал в "Континент", припарковался, смотрю: под тягачом сидит крокодил. Пасть скотчем замотана, дальше на видео. Поймали быстро, никто не пострадал», — описал ситуацию очевидец.
По словам мужчины, животное убежало из приезжего цирка, который расположился на парковке ТРЦ.
Корреспондент НГС позвонил в цирк-шапито «Маска», расположенный на парковке ТРЦ «Континент», чтобы получить комментарии о ситуации:
«У нас крокодила привезли, он немножко побегал. Но он на парковку не выбегал, он на территории цирка тут [бегал]. Всё благополучно, уже поймали», — ответили в цирке.
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