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Около «Континента» на Троллейной бегал крокодил

Прохожие и дети пытались поймать его

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Пасть крокодила была замотана скотчем

Фото: читатель НГС

7 июля на парковке возле ТРЦ «Континент» на Троллейной, 130а прохожие заметили крокодила. Об этом в редакцию сообщил читатель НГС. 

«Приехал в "Континент", припарковался, смотрю: под тягачом сидит крокодил. Пасть скотчем замотана, дальше на видео. Поймали быстро, никто не пострадал», — описал ситуацию очевидец.

По словам мужчины, животное убежало из приезжего цирка, который расположился на парковке ТРЦ.

Корреспондент НГС позвонил в цирк-шапито «Маска», расположенный на парковке ТРЦ «Континент», чтобы получить комментарии о ситуации:

«У нас крокодила привезли, он немножко побегал. Но он на парковку не выбегал, он на территории цирка тут [бегал]. Всё благополучно, уже поймали», — ответили в цирке. 

В декабре по улицам Новосибирска бродило другое необычное животное: северный олень Тунгус прошёлся по новосибирским улицам — прохожие фотографировались с ним, а команда оленя раздавала подарки с мандаринами и шоколадом.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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7 июл 2019 в 20:48

Самостоятельно нельзя ловить, надо вызвать ГБР ЧОПа

с богаткова
7 июл 2019 в 20:50

Уже слышу крики и вопли яжематерей и прочих рсп-шек, при виде крокодила.

с богаткова
7 июл 2019 в 20:49

Зачем они пытались его ловить? крокодилов запрещено держать в квартирах