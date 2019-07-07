Видео: варанов и крокодилов накормили при публике в Новосибирском зоопарке

Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова смонтировала видеоролик, на который попало кормление крокодилов и варанов.

В ролике длиной 4 минуты успевают пообедать два варана и два крокодила.

Если вараны самостоятельно справляются с принесённой пищей — они едят мясо и яйца из мисок, то крокодилы испытывают определённые трудности. Для того чтобы накормить крокодила, работникам зоопарка приходится подносить куски мяса к морде хищника.

На одном из кадров крокодил неудачно пытается схватить кусок с палки, он отлетает и падает за барьер. Достать его крокодил даже не пытается, но, судя по выражению его морды, он явно проявляет неудовольствие из-за потери пищи. В итоге работники зоопарка возвращают еду животному с помощью грабель.