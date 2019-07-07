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Видео: варанов и крокодилов накормили при публике в Новосибирском зоопарке

У крокодила поесть получилось не сразу — он не очень старался

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Вараны проглатывают мясо и яйцо, не разжёвывая их

Фото: Анна Новикова / Youtube.com

Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова смонтировала видеоролик, на который попало кормление крокодилов и варанов.

В ролике длиной 4 минуты успевают пообедать два варана и два крокодила.

Если вараны самостоятельно справляются с принесённой пищей — они едят мясо и яйца из мисок, то крокодилы испытывают определённые трудности. Для того чтобы накормить крокодила, работникам зоопарка приходится подносить куски мяса к морде хищника.

На одном из кадров крокодил неудачно пытается схватить кусок с палки, он отлетает и падает за барьер. Достать его крокодил даже не пытается, но, судя по выражению его морды, он явно проявляет неудовольствие из-за потери пищи. В итоге работники зоопарка возвращают еду животному с помощью грабель.

И вараны, и крокодилы проглатывают свою еду, практически не разжевывая её.

Достать мясо крокодил даже не попытался

Достать мясо крокодил даже не попытался

В апреле зоопарк устроил показательные кормления пум — тогда пума Гудзон отказался открывать пакет с мясом.

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КОММЕНТАРИИ (11)

с богаткова
7 июл 2019 в 18:55

Много они кушают эти зверята, потому я регулярно перечисляю денежные средства зоопарку как благотворительность

с богаткова
7 июл 2019 в 18:53

Помню свою командировку по службе в африканские страны. Там на нас напали крокодилы, я один отразил нападение и крокодилы убежали.

Фото пользователя
7 июл 2019 в 19:47

Анна Новикова, займитесь делом уже. Устройтесь на работу.