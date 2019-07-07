Новосибирцы вышли на митинг за сквер в Академгородке

Сегодня, 7 июля, жители Академгородка вышли на митинг за расширение сквера на Демакова и Российской до 5 гектаров.

Митинг начался в 16 часов, первой на мероприятии выступила депутат Наталья Пинус. Прямую трансляцию с мероприятия провёл блогер Тимур Ханов.

«В мае здесь проходил митинг, мы говорили о том, что нужно сделать сквер на всех 5 гектарах», — объяснила на мероприятии Наталья Пинус. После майского митинга за это решение было собрано почти 4 тысячи подписей..

Но после, по её словам, мэрия провела голосование, результаты которого разошлись с мнением людей, голосовавших за 5-гектарный сквер.