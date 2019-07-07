Новосибирцы вышли на митинг за сквер в Академгородке

На митинге выступила депутат Наталья Пинус
Фото: facebook.com / samopisec
Сегодня, 7 июля, жители Академгородка вышли на митинг за расширение сквера на Демакова и Российской до 5 гектаров.
Митинг начался в 16 часов, первой на мероприятии выступила депутат Наталья Пинус. Прямую трансляцию с мероприятия провёл блогер Тимур Ханов.
«В мае здесь проходил митинг, мы говорили о том, что нужно сделать сквер на всех 5 гектарах», — объяснила на мероприятии Наталья Пинус. После майского митинга за это решение было собрано почти 4 тысячи подписей..
Но после, по её словам, мэрия провела голосование, результаты которого разошлись с мнением людей, голосовавших за 5-гектарный сквер.
Голосование было проведено с 24 июня по 1 июля на сайте «Электронной демократии».
«Выполнение работ будет осуществляться за счёт средств после продажи бетонных площадок. Оставшиеся средства ориентировочно в размере 60 миллионов рублей пойдут на благоустройство микрорайона "Щ"», — сообщили итоги голосования в пресс-центре мэрии Новосибирска 2 июля. За этот вариант проголосовали 60% участников.
Площадь будущего сквера — 2,5 га, согласно сообщению мэрии. Бетонные площадки, которые хотят продать, расположены рядом с будущим сквером.
На сегодняшнем митинге участники выступили против продажи этих бетонных площадок конкретному частному инвестору, который вложит в сквер и благоустройство соседней территории 130 миллионов. Пинус отметила, что есть другие инвесторы, которые бы могли заплатить за участок 300–350 миллионов.
«Я делаю выводы, что сегодня власть делает всё возможное, чтобы продвинуть как можно быстрее этот первый вариант, когда инвестор забирает тот большой участок, строит там что-то, коммерческий объект, и говорится, что он за это вложит деньги в сквер. Вместе с тем я сегодня чётко отдаю себе отчёт в том, что можно сделать так, чтобы весь участок пяти гектаров мог быть сквером», — заявила на мероприятии Наталья Пинус.
Землю под сквер город получил в начале 2018 года — Росимущество передало ее местным властям, отказавшись от идеи продать под строительство.