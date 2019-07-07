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Лето

В Новосибирске начались обливания в честь летнего праздника

Сегодня горожане отмечают День Ивана Купалы

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Новосибирцы вооружились водяными пистолетами

Фото: Алексей Игнатович

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске жители отмечают День Ивана Купалы — фонтаны работают не везде.

НГС рассказывает о происходящем в городе в режиме онлайн.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
7 июл 2019 в 14:29

буду мочей обливаться, в знак протеста

С Богаткова
7 июл 2019 в 14:26

Фонтаны отключили, поэтому будем обходиться чем бог послал. Надо пить больше воды, чтобы вырабатывалось больше жидкости для обливаний. В районе Богаткова будем обливать прохожих чистой жидскостью без хлорки и ГМО!