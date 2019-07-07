В Новосибирске начались обливания в честь летнего праздника

Новосибирцы вооружились водяными пистолетами
Фото: Алексей Игнатович
Сегодня, 7 июля, в Новосибирске жители отмечают День Ивана Купалы — фонтаны работают не везде.
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Сегодня горожане отмечают День Ивана Купалы
Новосибирцы вооружились водяными пистолетами
Фото: Алексей Игнатович
Сегодня, 7 июля, в Новосибирске жители отмечают День Ивана Купалы — фонтаны работают не везде.
НГС рассказывает о происходящем в городе в режиме онлайн.
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буду мочей обливаться, в знак протеста
Фонтаны отключили, поэтому будем обходиться чем бог послал. Надо пить больше воды, чтобы вырабатывалось больше жидкости для обливаний. В районе Богаткова будем обливать прохожих чистой жидскостью без хлорки и ГМО!