7 июля воскресенье
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 1/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Лето
Онлайн-трансляция

Мокрые развлечения: новосибирцы отмечают День Ивана Купалы

Несмотря на пасмурную погоду, в городе обливаются

Поделиться

275
1 Обсудить

Погода отразилась на активности новосибирцев в сегодняшний день

Сегодня, 7 июля, жители Новосибирска традиционно отмечают День Ивана Купалы — в основном развлекаются дети.

Сегодня НГС будет в режиме онлайн рассказывать о праздновании — ждём от вас сообщений, фото и видео происходящего на улицах. Их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Прогноз погоды на сегодняшний день был неблагоприятен — в пятницу синоптики выпустили предупреждение о грозах и сильном ветре.

Сейчас, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в городе +27,2 градуса.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

День Ивана Купалы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Wyatt
7 июл 2019 в 14:25

Всех кто обливается, портит чужое имущество и нарушает общественный порядок - привлечь по статье "мелкое хулиганство"