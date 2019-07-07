Мокрые развлечения: новосибирцы отмечают День Ивана Купалы

Прогноз погоды на сегодняшний день был неблагоприятен — в пятницу синоптики выпустили предупреждение о грозах и сильном ветре.
Сейчас, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в городе +27,2 градуса.
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Несмотря на пасмурную погоду, в городе обливаются
Сегодня, 7 июля, жители Новосибирска традиционно отмечают День Ивана Купалы — в основном развлекаются дети.
Сегодня НГС будет в режиме онлайн рассказывать о праздновании — ждём от вас сообщений, фото и видео происходящего на улицах. Их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Прогноз погоды на сегодняшний день был неблагоприятен — в пятницу синоптики выпустили предупреждение о грозах и сильном ветре.
Сейчас, по информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, в городе +27,2 градуса.
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Всех кто обливается, портит чужое имущество и нарушает общественный порядок - привлечь по статье "мелкое хулиганство"