В мэры Новосибирска выдвинулись бывший заместитель Локтя и девушка-депутат

В список кандидатов попали Данияр Сафиуллин и Дарья Украинцева
Фото: Александр Ощепков / НГС, zsnso.ru
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия добавила в список кандидатов на должность мэра Новосибирска двух человек.
6 июля был зарегистрирован как кандидат Данияр Сафиуллин — прежде он был заместителем мэра по городскому хозяйству. Из мэрии он уволился в конце июня.
В списке зарегистрированных кандидатов отмечается, что Сафиуллин сейчас безработный. Его выдвинуло региональное отделение партии «Родина» в Новосибирске.
Второй кандидат — депутат Законодательного собрания 28-летняя Дарья Украинцева. Она выдвинулась 6 июля, информации о дате её регистрации пока отсутствует.
Украинцева также является президентом Межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Социальная политика». Её выдвинуло региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия "Зелёные"».
Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. В пятницу НГС рассказывал о шестом кандидате — им стал самовыдвиженец, пенсионер Анатолий Бабаев.