В мэры Новосибирска выдвинулись бывший заместитель Локтя и девушка-депутат

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия добавила в список кандидатов на должность мэра Новосибирска двух человек.

6 июля был зарегистрирован как кандидат Данияр Сафиуллин — прежде он был заместителем мэра по городскому хозяйству. Из мэрии он уволился в конце июня.

В списке зарегистрированных кандидатов отмечается, что Сафиуллин сейчас безработный. Его выдвинуло региональное отделение партии «Родина» в Новосибирске.

Второй кандидат — депутат Законодательного собрания 28-летняя Дарья Украинцева. Она выдвинулась 6 июля, информации о дате её регистрации пока отсутствует.