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Выборы мэра Новосибирска – 2019

В мэры Новосибирска выдвинулись бывший заместитель Локтя и девушка-депутат

Данияр Сафиуллин уже зарегистрирован как кандидат, а Дарья Украинцева ещё пока нет

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В список кандидатов попали Данияр Сафиуллин и Дарья Украинцева

Фото: Александр Ощепков / НГС, zsnso.ru

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия добавила в список кандидатов на должность мэра Новосибирска двух человек.

6 июля был зарегистрирован как кандидат Данияр Сафиуллин — прежде он был заместителем мэра по городскому хозяйству. Из мэрии он уволился в конце июня.

В списке зарегистрированных кандидатов отмечается, что Сафиуллин сейчас безработный. Его выдвинуло региональное отделение партии «Родина» в Новосибирске.

Второй кандидат — депутат Законодательного собрания 28-летняя Дарья Украинцева. Она выдвинулась 6 июля, информации о дате её регистрации пока отсутствует.

Украинцева также является президентом Межрегионального фонда социально-экономических и общественно-политических исследований «Социальная политика». Её выдвинуло региональное отделение политической партии «Российская экологическая партия "Зелёные"».

Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. В пятницу НГС рассказывал о шестом кандидате — им стал самовыдвиженец, пенсионер Анатолий Бабаев.

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КОММЕНТАРИИ (13)

святогор
7 июл 2019 в 13:29

а потом все снимутся в пользу Локтя)))за день до выборов

КПРФ
7 июл 2019 в 13:26

Не выбирим Локтя,будем локти кусать

Кира
7 июл 2019 в 13:46

Пока только Локоть достоен быть мэром Новосибирска.