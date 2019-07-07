Покупатель супермаркета на Шлюзе начал угрожать оружием и забрал деньги из кассы

Полицейские устанавливают личность подозреваемого
Фото: Алёна Истомина / НГС
Полиция Новосибирска объявила в розыск покупателя супермаркета, который устроил разбой на Шлюзе.
«6 июля в 23:07 в магазин, расположенный на улице 2-я Миргородская, зашел неизвестный и под угрозой применения оружия забрал из кассы более трех с половиной тысяч рублей, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят обратиться в полицию по телефонам 232–18–63, 8–999–304–0193, 8–913–951–4276.
По информации справочника 2ГИС, на 2-й Миргородской расположен только супермаркет «Мария-Ра». Источник в правоохранительных органах подтвердил, что преступление случилось в этой сети.
В середине недели полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.