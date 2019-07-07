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Криминал

Покупатель супермаркета на Шлюзе начал угрожать оружием и забрал деньги из кассы

Полиция объявила подозреваемого в розыск

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Полицейские устанавливают личность подозреваемого

Фото: Алёна Истомина / НГС

Полиция Новосибирска объявила в розыск покупателя супермаркета, который устроил разбой на Шлюзе.

«6 июля в 23:07 в магазин, расположенный на улице 2-я Миргородская, зашел неизвестный и под угрозой применения оружия забрал из кассы более трех с половиной тысяч рублей, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят обратиться в полицию по телефонам 232–18–63, 8–999–304–0193, 8–913–951–4276.

По информации справочника 2ГИС, на 2-й Миргородской расположен только супермаркет «Мария-Ра». Источник в правоохранительных органах подтвердил, что преступление случилось в этой сети.

Полиция объявила в розыск подозреваемого

Полиция объявила в розыск подозреваемого

В середине недели полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.

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КОММЕНТАРИИ (16)

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7 июл 2019 в 13:20

Прилично он наскрёб себе «историю»( заранее спланированная операция , грабеж, вооруженное нападение) « и сам решил свою судьбу на ближайшие лет эдак 10 как минимум, и все это за 3,5 тысячи рублей.Теперь из-за своей тыковки сядет..

..Точняк..
7 июл 2019 в 13:19

Вот что он добился???
Три с половиной тысячи...
Найдут и сядет, причем здесь он условным не отделается, а три с половиной тысячи он мог заработать простыми комментами..
Праворулька, бездельники, паджеро, мицубиси......
Всех дел то, каждый день пиши это и эти деньги в кармане...
А если к этим словам еще добавить- чоп, имение, плотниково, особняк, то еще и сертификат на еду и напитки получил бы.....

Фото пользователя
7 июл 2019 в 12:59

Из-за 3х тысяч отправиться в колонию - глупо же.