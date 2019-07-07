Покупатель супермаркета на Шлюзе начал угрожать оружием и забрал деньги из кассы

Полиция Новосибирска объявила в розыск покупателя супермаркета, который устроил разбой на Шлюзе.

«6 июля в 23:07 в магазин, расположенный на улице 2-я Миргородская, зашел неизвестный и под угрозой применения оружия забрал из кассы более трех с половиной тысяч рублей, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).



Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят обратиться в полицию по телефонам 232–18–63, 8–999–304–0193, 8–913–951–4276.

