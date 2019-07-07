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Спорт

ФК «Новосибирск» закрыл голосование за выбор логотипа

Болельщики отдали голоса, но логотип ещё будут дорабатывать

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Болельщики проголосовали за логотип № 5

Фото: vk.com / fcnsk

Футбольный «Новосибирск» закрыл голосование среди болельщиков за выбор логотипа.

В голосовании приняло участие 2212 человек, больше всего болельщиков проголосовали за логотип № 5 — 825 человек.

Голосование было запущено 3 июля. Тогда пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев уточнял, что после того, как болельщики выберут логотип, его будут дорабатывать. Окончательный вариант появится на следующей неделе.

На этой неделе также стало известно, что футбольный клуб «Новосибирск» выбрал себе символ — им стал соболь.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». Свои выступления «Новосибирск» начнёт во втором дивизионе российского футбола.

На выбор болельщикам предлагалось 6 видов логотипов

На выбор болельщикам предлагалось 6 видов логотипов

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КОММЕНТАРИИ (12)

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7 июл 2019 в 12:30

ну хоть здесь то,из шести команд,в тройку попадут?вторая лига сейчас уровнем чуть выше первенства города.наши чинуши убивают все,даже спорт.смотрел в прошлом сезоне пару домашних матчей сибири.жалкое зрелище.не только игра наших.а вообще,уровень турнира.помнится,когда Чкаловец играл во второй лиге,зона восток(где тогда играло 14 команд,а не как сейчас 6-7)то уровень той второй лиги был гораздо выше уровня нынешней ФНЛ

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7 июл 2019 в 11:57

Забавно...В трёх из шести предложенных вариантов фигурирует некая геометрическая фигура, в которой явно просматриваются контуры короны. Я, конечно, не специалист в области новосибирского футбола, но при чём здесь корона то, если это действительно она? Знаю, что клуб "Реал Мадрид" называют королевским, ну так ведь на то есть исторические обоснования. А у нас откуда такие фантазии?....)))

Чыр
7 июл 2019 в 12:50

Калчиногае "Н" симвализираваит то, чо криваногии футбалёры будут флигматична спатыкаясь, прихрамывать на поле.