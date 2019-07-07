ФК «Новосибирск» закрыл голосование за выбор логотипа

Футбольный «Новосибирск» закрыл голосование среди болельщиков за выбор логотипа.

В голосовании приняло участие 2212 человек, больше всего болельщиков проголосовали за логотип № 5 — 825 человек.

Голосование было запущено 3 июля. Тогда пресс-атташе клуба Дмитрий Кондратьев уточнял, что после того, как болельщики выберут логотип, его будут дорабатывать. Окончательный вариант появится на следующей неделе.

На этой неделе также стало известно, что футбольный клуб «Новосибирск» выбрал себе символ — им стал соболь.

