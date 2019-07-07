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Лето

Фото: из фонтана в Первомайском сквере слили воду в День Ивана Купалы

Взять воду для обливаний в сквере не получится

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Фонтан ещё полностью не высох

Фото: Елена Громкова / НГС

Сегодня, 7 июля, фонтан в Первомайском сквере отключили и спустили из него воду.

Около 10 часов утра, по наблюдению корреспондента НГС, фонтан ещё оставался влажным.

В городе сегодня традиционно будут отмечать День Ивана Купалы, празднование сопровождается обливаниями. Для празднования есть специально выделенные площадки. В частности, в 13 часов начнётся водная битва на пляже «Наутилус».

Сегодня НГС будет в режиме онлайн рассказывать о праздновании — ждём от вас сообщений, фото и видео происходящего на улицах. Их можно отправить в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Перед выходными уличные торговцы начали продавать водяные пистолеты.

Набрать воду для обливаний из фонтана не получится

Набрать воду для обливаний из фонтана не получится

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КОММЕНТАРИИ (54)

Иван
7 июл 2019 в 11:02

Какие же мелчные и жадные... Даже воду выключили детям в праздник. Позорище

Маруся
7 июл 2019 в 11:08

Да слава богу. В этих фонтанах бомжи купаются, в воде грибок, вирусы, инфекции. И потом какой-нибудь дурак возьмет и обольет тебя этим коктейлем! Ему весело, а вам потом лечиться месяцами от всей этой дряни.

elka
7 июл 2019 в 11:05

Для обливаний надо отводить специальные места в городе, обливание вне этих мест должно рассматриваться как хулиганство и порча имущества от воды