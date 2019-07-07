Фото: из фонтана в Первомайском сквере слили воду в День Ивана Купалы

Сегодня, 7 июля, фонтан в Первомайском сквере отключили и спустили из него воду.

Около 10 часов утра, по наблюдению корреспондента НГС, фонтан ещё оставался влажным.

В городе сегодня традиционно будут отмечать День Ивана Купалы, празднование сопровождается обливаниями. Для празднования есть специально выделенные площадки. В частности, в 13 часов начнётся водная битва на пляже «Наутилус».

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