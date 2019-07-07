Новосибирец завоевал серебро Универсиады в Неаполе

Иван Стретович завоевал свою вторую медаль Универсиады в Италии
Фото: fisu.tv
Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал серебряным призёром Универсиады-2019 в личном многоборье. В финале Студенческих игр судьи оценили его выступление в 84,375 балла.
«Российский гимнаст Иван Стретович завоевал серебряную медаль в многоборье на Универсиаде в Неаполе. Он уступил японцу Казуме Каю, ставшему первым, 2,625 балла. Тройку лидеров замкнул китаец Чи-Каи Ли», — говорится в сообщении Федерации спортивной гимнастики России.
Для Ивана Стретовича это вторая медаль 30-й летней Универсиады в Неаполе. В командном первенстве новосибирец вместе с напарниками по сборной Ильёй Кабартасом и Кириллом Прокопьевым стал бронзовым призёром соревнований.
Универсиада-2019 проходит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе — у двух новосибирских пловцов есть ещё шанс выиграть медали Студенческих игр.