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Новосибирец завоевал серебро Универсиады в Неаполе

Гимнаст Иван Стретович стал вторым в личном многоборье

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Иван Стретович завоевал свою вторую медаль Универсиады в Италии

Фото: fisu.tv

Новосибирский гимнаст Иван Стретович стал серебряным призёром Универсиады-2019 в личном многоборье. В финале Студенческих игр судьи оценили его выступление в 84,375 балла.

«Российский гимнаст Иван Стретович завоевал серебряную медаль в многоборье на Универсиаде в Неаполе. Он уступил японцу Казуме Каю, ставшему первым, 2,625 балла. Тройку лидеров замкнул китаец Чи-Каи Ли», — говорится в сообщении Федерации спортивной гимнастики России.

Для Ивана Стретовича это вторая медаль 30-й летней Универсиады в Неаполе. В командном первенстве новосибирец вместе с напарниками по сборной Ильёй Кабартасом и Кириллом Прокопьевым стал бронзовым призёром соревнований.

Универсиада-2019 проходит с 3 по 14 июля в итальянском Неаполе — у двух новосибирских пловцов есть ещё шанс выиграть медали Студенческих игр.

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КОММЕНТАРИИ (2)

лена путина
7 июл 2019 в 11:01

молодец студент! "Серебряный призёр Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве. Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров в командном первенстве, победитель и многократный призёр Европейского молодёжного Олимпийского фестиваля. Заслуженный мастер спорта России[1]."