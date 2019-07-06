Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска неизвестный мужчина упал с пешеходного моста в реку Иня.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», компания мужчин пришла на мост, а затем один из них плашмя прыгнул в воду и, судя по всему, потерял сознание. На опубликованном в сообществе видео видно, что его друг не прыгнул ему на помощь. Человек в воде ни разу за это время не подал признаков жизни.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС факт подтвердили, уточнив, что пострадавшего пока не нашли.