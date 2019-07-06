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В Первомайском районе мужчина упал с моста в реку — его пока не нашли

Он упал плашмя в воду

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Человек упал в воду и перестал подавать признаки жизни

Фото: Юлия Шипицына / НГС

Сегодня днём в Первомайском районе Новосибирска неизвестный мужчина упал с пешеходного моста в реку Иня.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», компания мужчин пришла на мост, а затем один из них плашмя прыгнул в воду и, судя по всему, потерял сознание. На опубликованном в сообществе видео видно, что его друг не прыгнул ему на помощь. Человек в воде ни разу за это время не подал признаков жизни.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС факт подтвердили, уточнив, что пострадавшего пока не нашли.

В конце июня спасатели сняли с Коммунального моста двух человек — мужчины находились за перилами.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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6 июл 2019 в 23:58

НГС, прекратите пробивать дно с вставкой совершенно неуместных фото. Это первое. Второе: раз ссылаетесь на видео в АСТ, то выкладывайте его! Тут половина нормальных людей у Виталика забанены пожизненно.

Фото пользователя
6 июл 2019 в 23:56

Восхищаюсь мужеству мужчин: плавать в такой холодной воде.

логика
6 июл 2019 в 23:57

Раз была компания, значит прыгнул на спор...