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С цветочных скульптур на Михайловской набережной убрали цветы

Эти композиции создавали флористы из нескольких стран

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Скульптуры скоро перенесут и снова засадят цветами

Фото: Стас Соколов / НГС

В субботу, 6 июля, на Михайловской набережной Новосибирска с цветочных скульптур, которые участвовали в Фестивале цветов, убрали растения.

По наблюдениям корреспондента НГС, сегодня днём рабочие убирали цветы с композиций, которые были созданы флористами из Польши, Бельгии, Испании и Москвы. 

Рабочие убрали цветы сегодня днём

Рабочие убрали цветы сегодня днём

«Скульптуры будут переставлять до конца следующей недели. Наши ленд-арт-дизайнеры, которые делали фестиваль, сейчас находят им место для того, чтобы они уже стали началом ленд-арт-пространства на набережной. [Убрать растения] было запланировано, потому что цветы все завяли, потому что это были срезанные цветы. Но они будут пополняться постоянно другими экспозициями», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

Убрать растения было запланировано, так как они были срезанными и просто завяли

Убрать растения было запланировано, так как они были срезанными и просто завяли

Ранее в мэрии сообщили, что скульптуры c Фестиваля цветов решено перенести на Михайловскую набережную.

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КОММЕНТАРИИ (1)

.Точняк...
6 июл 2019 в 23:11

Какой смысл тратить деньги на цветы?
даже девушкам нет смысла их дарить
быстро завянут.
лучше на эти деньги детсад построить