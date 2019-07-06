С цветочных скульптур на Михайловской набережной убрали цветы

«Скульптуры будут переставлять до конца следующей недели. Наши ленд-арт-дизайнеры, которые делали фестиваль, сейчас находят им место для того, чтобы они уже стали началом ленд-арт-пространства на набережной. [Убрать растения] было запланировано, потому что цветы все завяли, потому что это были срезанные цветы. Но они будут пополняться постоянно другими экспозициями», — пояснила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.