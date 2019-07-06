На Расточке загорелся расселённый барак (видео)

Пожарные продолжают бороться с огнём
Фото: читатель НГС
Вечером в субботу, 6 июля, в Кировском районе Новосибирска загорелось нежилое здание. Из-за этого часть города затянуло дымом.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, возгорание произошло на четвёртом этаже расселённого барака. По словам читателя НГС, пожарные ещё работают на месте.
«Дымом заволокло всю округу, дышать трудно, ветра нет», — сообщил в редакцию читатель НГС.
По словам очевидца Данила, огонь разгорелся очень быстро.
«Пожар достаточно быстро разгорелся и достиг больших размеров, пламя было метров 5 над крышей здания, примерно через 5 минут приехали пожарные. Основное пламя потушили достаточно быстро, но огонь ещё виднеется», — написал он.
В начале июня в Ленинском районе поднялся столб чёрного дыма.