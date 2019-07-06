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На Расточке загорелся расселённый барак (видео)

Часть Левого берега затянуло дымом

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Пожарные продолжают бороться с огнём

Фото: читатель НГС

Вечером в субботу, 6 июля, в Кировском районе Новосибирска загорелось нежилое здание. Из-за этого часть города затянуло дымом.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, возгорание произошло на четвёртом этаже расселённого барака. По словам читателя НГС, пожарные ещё работают на месте. 

«Дымом заволокло всю округу, дышать трудно, ветра нет», — сообщил в редакцию читатель НГС.

По словам очевидца Данила, огонь разгорелся очень быстро.

«Пожар достаточно быстро разгорелся и достиг больших размеров, пламя было метров 5 над крышей здания, примерно через 5 минут приехали пожарные. Основное пламя потушили достаточно быстро, но огонь ещё виднеется», — написал он.

В начале июня в Ленинском районе поднялся столб чёрного дыма.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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6 июл 2019 в 22:14

Кому-то не терпится уже дом снести и что-нибудь на его месте построить .

болтяра на 27см.
6 июл 2019 в 22:26

сдать, хотите?

6 июл 2019 в 22:30

На четвертом этаже трёхэтажного дома разгорелся пожар...по оперативным данным данным виноват Чак Норис, живущий на пятом этаже этого же дома...при попытке задержания, Чак отстреливался абрикосовыми косточками, сбив пару вертолетов и уничтожив три танка...в итоге Чак выпал из окна пятого этажа...на седьмой этаж...оставайтесь с нами, наши корреспонденты находятся вы самом центре разворачивающихся событий!