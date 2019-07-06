Водители встали в длинную пробку из-за аварии на Бердском шоссе

Машины стоят в обоих направлениях
Фото: vk.com/autoberdsk
Вечером в субботу, 6 июня, в Советском районе Новосибирска автомобилисты встали в пробки в обоих направлениях из-за двух аварий.
«Трасса снова стоит. Две аварии после "Вшивой горки" с города, другая перед "вшивой" в оба направления», — написал в редакцию очевидец.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», самый длинный затор в сторону Новосибирска — его протяжённость около четырёх километров. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, пробка собралась из-за аварии в левой полосе.
Вчера из-за ДТП на Бердском шоссе также собралась огромная пробка. Скорая долго не могла добраться до пострадавших.