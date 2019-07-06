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На новом колесе обозрения появились первые кабинки

Строители закрепили четыре кабинки на 70-метровом колесе обозрения

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Изначально колесо планировали открыть в августе 2019 года

Фото: Стас Соколов / НГС

На новом колесе обозрения на Михайловской набережной появились первые кабинки — к субботе, 6 июля, строители закрепили уже 4 кабинки на аттракционе. Изначально городские власти планировали открыть колесо в августе 2019 года, но после решили успеть ко Дню города в июне. Позже в мэрии отказались от этой идеи и сообщили, что не будут торопить строителей. 

Новое колесо обозрения станет четвёртым по высоте в России и самым высоким за Уралом. Аттракцион будет работать весь год. По предварительным подсчетам, сметная стоимость строительства колеса составляет 139 миллионов рублей.

Сейчас на стройке идёт монтаж кабинок для посетителей

Сейчас на стройке идёт монтаж кабинок для посетителей

В мае строители работали над короной 70-метрового колеса обозрения на набережной Оби в Новосибирске.

По словам руководителя департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, старое колесо обозрения на набережной демонтируют, как только заработает новое. Она также отметила, что около колеса останется зона аттракционов, только в ином варианте.

«Будет зона взрослых и детских аттракционов. Посередине будет фуд-корт», — пообещала глава департамента.

В апреля в Центральном парке Новосибирска разобрали ещё одно колесо обозрения — оно работала 43 года и было одним из старейших аттракционов города.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (20)

6 июл 2019 в 17:32

Вот интересно,на колесо нашли 139 млн. а на ремонт дорог нет

6 июл 2019 в 17:51

Лучше бы метро строили

Фото пользователя
6 июл 2019 в 17:36

Бездельники все поломают и испорят.