На новом колесе обозрения появились первые кабинки

Изначально колесо планировали открыть в августе 2019 года
Фото: Стас Соколов / НГС
На новом колесе обозрения на Михайловской набережной появились первые кабинки — к субботе, 6 июля, строители закрепили уже 4 кабинки на аттракционе. Изначально городские власти планировали открыть колесо в августе 2019 года, но после решили успеть ко Дню города в июне. Позже в мэрии отказались от этой идеи и сообщили, что не будут торопить строителей.
Новое колесо обозрения станет четвёртым по высоте в России и самым высоким за Уралом. Аттракцион будет работать весь год. По предварительным подсчетам, сметная стоимость строительства колеса составляет 139 миллионов рублей.
В мае строители работали над короной 70-метрового колеса обозрения на набережной Оби в Новосибирске.
По словам руководителя департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, старое колесо обозрения на набережной демонтируют, как только заработает новое. Она также отметила, что около колеса останется зона аттракционов, только в ином варианте.
«Будет зона взрослых и детских аттракционов. Посередине будет фуд-корт», — пообещала глава департамента.
В апреля в Центральном парке Новосибирска разобрали ещё одно колесо обозрения — оно работала 43 года и было одним из старейших аттракционов города.