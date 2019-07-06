На новом колесе обозрения появились первые кабинки

На новом колесе обозрения на Михайловской набережной появились первые кабинки — к субботе, 6 июля, строители закрепили уже 4 кабинки на аттракционе. Изначально городские власти планировали открыть колесо в августе 2019 года, но после решили успеть ко Дню города в июне. Позже в мэрии отказались от этой идеи и сообщили, что не будут торопить строителей.

Новое колесо обозрения станет четвёртым по высоте в России и самым высоким за Уралом. Аттракцион будет работать весь год. По предварительным подсчетам, сметная стоимость строительства колеса составляет 139 миллионов рублей.

