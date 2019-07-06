«ДТП произошло на трассе Р-254. Столкнулись автомобили — грузовик Mitsubishi Fuso и Subaru Forester. В результате столкновения произошло возгорание грузовика. Есть один пострадавший, по предварительной информации, он находился в автомобиле Subaru Forester — доставлен в медицинское учреждение. Кем он был, пассажиром или водителем, пока неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Возгорание устраняется», — оперативно сообщили в пресс-службе полиции.

На Северном объезде столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso и легковой автомобиль Subaru Forester — после аварии грузовик загорелся.

Очевидцы пожара выложили видео в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». по информации от автора ролика, «от удара "Субару" превратился в груду металлолома».

Как позже добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о ДТП на1422-м километре трассы Р-254 «Иртыш» поступило в 14:41, но уже к 15:00 спасатели ликвидировали пожар. Пострадавший госпитализирован в Центральную районную больницу Коченёвского района

Вечером пятницы, 5 июля, в Советском районе Новосибирска произошла массовая авария — сразу несколько машин столкнулись на Бердском шоссе. По информации очевидцев, у автомобиля ВАЗ-2109 на скорости лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу.