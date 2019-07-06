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Грузовик столкнулся с «Субару» и загорелся на Северном объезде — на месте работают спасатели

Пострадавшего из легкового автомобиля увезли в больницу

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Сейчас спасатели устраняют возгорание 

Фото: скриншот «АСТ-54» / vk.com

На Северном объезде столкнулись грузовик Mitsubishi Fuso и легковой автомобиль Subaru Forester — после аварии грузовик загорелся.

«ДТП произошло на трассе Р-254. Столкнулись автомобили — грузовик Mitsubishi Fuso и Subaru Forester. В результате столкновения произошло возгорание грузовика. Есть один пострадавший, по предварительной информации, он находился в автомобиле Subaru Forester — доставлен в медицинское учреждение. Кем он был, пассажиром или водителем, пока неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Возгорание устраняется», — оперативно сообщили в пресс-службе полиции.

Очевидцы пожара выложили видео в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». по информации от автора ролика, «от удара "Субару" превратился в груду металлолома».

Как  позже добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о ДТП на1422-м километре трассы Р-254 «Иртыш» поступило в 14:41, но уже к 15:00 спасатели ликвидировали пожар. Пострадавший госпитализирован в Центральную районную больницу Коченёвского района

Вечером пятницы, 5 июля, в Советском районе Новосибирска произошла массовая авария — сразу несколько машин столкнулись на Бердском шоссе. По информации очевидцев, у автомобиля ВАЗ-2109 на скорости лопнуло колесо, из-за чего он выехал на встречную полосу.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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6 июл 2019 в 16:49

При аварии правый руль очень опасен

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6 июл 2019 в 16:55

Больно смотреть такие кадры, берегите себя на дорогах !Лучше,если устали -остановитесь на заправке , отдохните и там есть чудесные круассаны и кофе, обожаю туда заезжать когда в пути. Все беды на трассе от усталости но есть правда и «безбашенные»

непруль
6 июл 2019 в 17:42

Субару..... Можно дальше не читать!) Хоть 1 меньше - уже хорошо!