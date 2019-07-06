Вырвали дверь и помогли сбежать: МВД объявило в розыск участников конфликта в супермаркете

Полиция объявила в розыск новосибирца, который устроил потасовку в супермаркете «Магнит» на улице Тихвинской вечером 5 июля. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в 21:30 у неизвестного произошёл конфликт с сотрудником магазина — мужчина применил газовый пистолет и побежал к выходу. Коллеги пострадавшего пытались его удержать, но четверо мужчин помогли ему открыть дверь и дали сбежать. Конфликт и побег попали в объектив камер видеонаблюдения.

«У одного из мужчин, изображенных на видеозаписи, произошел конфликт с работником магазина, в результате чего был применен предмет, похожий на газовый пистолет. Предварительно установлено, что мужчина попытался убежать, но был удержан работниками магазина, однако знакомые, ожидающие его на улице, помогли гражданину открыть дверь и скрыться», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции добавили, что пострадавший работник магазин обратился после за медицинской помощью.