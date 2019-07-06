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Вырвали дверь и помогли сбежать: МВД объявило в розыск участников конфликта в супермаркете

Неизвестный напал на работника «Магнита» с газовым пистолетом

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Несколько молодых мужчин буквально вырвали дверь, чтобы выпустить нарушителя 

Фото: пресс-служба ГУ МВД 

Полиция объявила в розыск новосибирца, который устроил потасовку в супермаркете «Магнит» на улице Тихвинской вечером 5 июля. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в 21:30 у неизвестного произошёл конфликт с сотрудником магазина — мужчина применил газовый пистолет и побежал к выходу. Коллеги пострадавшего пытались его удержать, но четверо мужчин помогли ему открыть дверь и дали сбежать. Конфликт и побег попали в объектив камер видеонаблюдения.

«У одного из мужчин, изображенных на видеозаписи, произошел конфликт с работником магазина, в результате чего был применен предмет, похожий на газовый пистолет. Предварительно установлено, что мужчина попытался убежать, но был удержан работниками магазина, однако знакомые, ожидающие его на улице, помогли гражданину открыть дверь и скрыться», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции добавили, что пострадавший работник магазин обратился после за медицинской помощью.

В МВД не уточнили, в каком именно магазине произошла потасовка, на на видеозаписи видна вывеска супермаркета «Магнит». Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-16-45, 232-17-18, 8-983-387-95-76.

В конце прошлой недели полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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6 июл 2019 в 16:27

Судя по видео обкурены или пьяны,один вообще еле стоит на ногах все время шатает его и куда то отбегает он от двери .-«водички попить»..Зачем это все ,чтобы потом сидеть в клетке и смотреть на небо через прутья.Эх молодёжь, посмотрите фильм один ,цитату сейчас приведу -«Времена всегда одинаковые: "Прежде чем что то получить,нужно сначала ЗАСЛУЖИТЬ!ЗАРАБОТАТЬ!"(с).

6 июл 2019 в 16:13

Вот она проблема всей системы в целом. Ну натворили, найдут их. Мелкое хулиганство, штраф по КоАП и все - свободны. А в следующий раз они так не друга вызволять будут, а сделавшего замечание или просто шедшего на встречу всей толпой забивать руками и ногами (в том смысле так самозабвенно и изо всех сил). И им же дадут максимум "убийство по неосторожности".
А если каждого бы после этого "посадить" на "условку", то может быть и думать начали, иначе еще один косяк - и все, тюрьма. А так - откупились и дальше, до нового "прецедента".

православный чел
6 июл 2019 в 15:54

Налицо видно обеснование нечистым духом!