Вырвали дверь и помогли сбежать: МВД объявило в розыск участников конфликта в супермаркете

Несколько молодых мужчин буквально вырвали дверь, чтобы выпустить нарушителя
Фото: пресс-служба ГУ МВД
Полиция объявила в розыск новосибирца, который устроил потасовку в супермаркете «Магнит» на улице Тихвинской вечером 5 июля. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, в 21:30 у неизвестного произошёл конфликт с сотрудником магазина — мужчина применил газовый пистолет и побежал к выходу. Коллеги пострадавшего пытались его удержать, но четверо мужчин помогли ему открыть дверь и дали сбежать. Конфликт и побег попали в объектив камер видеонаблюдения.
«У одного из мужчин, изображенных на видеозаписи, произошел конфликт с работником магазина, в результате чего был применен предмет, похожий на газовый пистолет. Предварительно установлено, что мужчина попытался убежать, но был удержан работниками магазина, однако знакомые, ожидающие его на улице, помогли гражданину открыть дверь и скрыться», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции добавили, что пострадавший работник магазин обратился после за медицинской помощью.
В МВД не уточнили, в каком именно магазине произошла потасовка, на на видеозаписи видна вывеска супермаркета «Магнит». Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-16-45, 232-17-18, 8-983-387-95-76.
В конце прошлой недели полиция объявила в розыск трёх молодых людей в медицинских масках, которых подозревают в нападении на мужчину с миллионом рублей.