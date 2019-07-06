Обманутые дольщики вышли на пикет и пригрозили голодовкой

Около 50 обманутых дольщиков из разных долгостроев вышли на пикет на улице Орджоникидзе
Фото: Дарья Януш / НГС
Около 50 обманутых дольщиков вышли на пикет в сквере на улице Орджоникидзе — они требуют встречи с губернатором и обещают объявить голодовку в августе. По словам организатора пикета, с плакатами вышли дольщики долгостроев на улицах Тульской, 80 и 82, Новомарусино и других — всего в «Лигу дольщиков Новосибирска» уже вступили дольщики 6 долгостроев.
«Наши требования — это создание межведомственной комиссии, на которой будут присутствовать правоохранительные органы, прокуратура, первые лица города и застройщики, которыми мы собираемся на этой межведомственной комиссии разбирать по одному объекту. Ни у кого ничего с места не трогается. Политических требований мы не выдвигаем никаких, мы только хотим, чтобы достроили наши дома. Теперь вышли поправки в 214-ФЗ, которые ставят людей с предварительными договорами вне закона. Реестр закрывают, и что нам дальше делать — мы просто не представляем», — рассказала корреспонденту НГС организатор пикета Лариса Масловская.
«Мы вышли — это жест отчаяния не только Тульской, но и всего города. Мы всё-таки надеемся, что нас услышит администрация, мэрия и минстрой. Пойдут на диалог, который будет не просто заключаться в том, что нас успокаивают, не говорят: "Ребята, подождите" — я это слышу почти 3 года. Чтобы предложение было весомо, грубо, зримо, как называется — с ответственными лицами, сроками, где нам дадут дома и квартиры. Для нас это самое важное. Мы решили проводить голодовку, число [начала] не обозначаем, надеемся, что мирным путём, не доводя людей до того, чтобы не вышли на площадь не одна сотня человек. Мы просто решили, что дадим время. Но если за это время, июль и до середины августа, ничего не будет решено, то нам ничего не останется делать, как просто выйти голодать», — добавила Лариса Масловская.
В конце июня в Новосибирске начался суд над бывшим директором ООО «СтройЦентр» Валерием Наливкиным, которого обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков, вложивших миллионы в строительство проблемных долгостроев на улице Тульской.