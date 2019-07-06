Обманутые дольщики вышли на пикет и пригрозили голодовкой

Около 50 обманутых дольщиков вышли на пикет в сквере на улице Орджоникидзе — они требуют встречи с губернатором и обещают объявить голодовку в августе. По словам организатора пикета, с плакатами вышли дольщики долгостроев на улицах Тульской, 80 и 82, Новомарусино и других — всего в «Лигу дольщиков Новосибирска» уже вступили дольщики 6 долгостроев.



«Наши требования — это создание межведомственной комиссии, на которой будут присутствовать правоохранительные органы, прокуратура, первые лица города и застройщики, которыми мы собираемся на этой межведомственной комиссии разбирать по одному объекту. Ни у кого ничего с места не трогается. Политических требований мы не выдвигаем никаких, мы только хотим, чтобы достроили наши дома. Теперь вышли поправки в 214-ФЗ, которые ставят людей с предварительными договорами вне закона. Реестр закрывают, и что нам дальше делать — мы просто не представляем», — рассказала корреспонденту НГС организатор пикета Лариса Масловская.