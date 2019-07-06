6 июля суббота
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 63.58
eur 71.66

Все новости

Все новости
Город
Подробности

Обманутые дольщики вышли на пикет и пригрозили голодовкой

Обманутые дольщики 6 долгостроев объединились и устроили пикет в центре Новосибирска

Поделиться

415
4 Обсудить

Около 50 обманутых дольщиков из разных долгостроев вышли на пикет на улице Орджоникидзе

Фото: Дарья Януш / НГС

Около 50 обманутых дольщиков вышли на пикет в сквере на улице Орджоникидзе — они требуют встречи с губернатором и обещают объявить голодовку в августе. По словам организатора пикета, с плакатами вышли дольщики долгостроев на улицах Тульской, 80 и 82, Новомарусино и других — всего в «Лигу дольщиков Новосибирска» уже вступили дольщики 6 долгостроев.

«Наши требования — это создание межведомственной комиссии, на которой будут присутствовать правоохранительные органы, прокуратура, первые лица города и застройщики, которыми мы собираемся на этой межведомственной комиссии разбирать по одному объекту. Ни у кого ничего с места не трогается. Политических требований мы не выдвигаем никаких, мы только хотим, чтобы достроили наши дома. Теперь вышли поправки в 214-ФЗ, которые ставят людей с предварительными договорами вне закона. Реестр закрывают, и что нам дальше делать — мы просто не представляем», — рассказала корреспонденту НГС организатор пикета Лариса Масловская.

Обманутые дольщики предупреждают, что объявят голодовку, если ничего не изменится за месяц

Обманутые дольщики предупреждают, что объявят голодовку, если ничего не изменится за месяц

«Мы вышли — это жест отчаяния не только Тульской, но и всего города. Мы всё-таки надеемся, что нас услышит администрация, мэрия и минстрой. Пойдут на диалог, который будет не просто заключаться в том, что нас успокаивают, не говорят: "Ребята, подождите" — я это слышу почти 3 года. Чтобы предложение было весомо, грубо, зримо, как называется — с ответственными лицами, сроками, где нам дадут дома и квартиры. Для нас это самое важное. Мы решили проводить голодовку, число [начала] не обозначаем, надеемся, что мирным путём, не доводя людей до того, чтобы не вышли на площадь не одна сотня человек. Мы просто решили, что дадим время. Но если за это время, июль и до середины августа, ничего не будет решено, то нам ничего не останется делать, как просто выйти голодать», — добавила Лариса Масловская.

Дольщики разных долгостроев Новосибирска решили объединиться, чтобы скорее решить свои проблемы

Дольщики разных долгостроев Новосибирска решили объединиться, чтобы скорее решить свои проблемы

В конце июня в Новосибирске начался суд над бывшим директором ООО «СтройЦентр» Валерием Наливкиным, которого обвиняют в махинациях с деньгами дольщиков, вложивших миллионы в строительство проблемных долгостроев на улице Тульской.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

обмануты дольщикидолгострой

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

окей
6 июл 2019 в 13:47

скорее всего навальнята, только и дай помитинговать, написали бы еще плакат НАВАЛЬНЫЙ ПОМОГИ НАС ОГРАБИЛИ ))))

Фото пользователя
6 июл 2019 в 13:45

Мне кажется тут митингом не поможешь...Было бы так все просто давно бы их дома застроили...Думаю, что законодательство на федеральном уровне должно измениться, тогда у недобросовестных застройщиков не будет шансов обманывать людей

Виктор Власенко
6 июл 2019 в 13:42

Ниче не понял, эти же дома сдают в конце лета на Тульской..Чего вышли то не пойму, или они еще компенсации дополнительной хотят за свою невнимательность при выборе застройщика