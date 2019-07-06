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Инструкция

Отключите телефоны: в МЧС рассказали, как правильно вести себя в грозу

Спасатели МЧС предупредили, что на выходных возможны сильные грозы

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Спасатели советуют отключать телефоны и прятаться в укрытии во время грозы

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По прогнозам синоптиков, на выходных в Новосибирске ожидаются сильный порывистый ветер, дожди и грозы — спасатели МЧС подготовили инструкцию, что нужно делать во время бури.

Из-за жары многие горожане поедут отдыхать к рекам и Обскому морю, но в МЧС напоминают, что погода может резко ухудшиться — спасатели советуют выходить из воды сразу после начала дождя и не пользоваться мобильными телефонами.

«Постарайтесь во время непогоды не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки, не приближайтесь к водоемам, по возможности при нахождении на улице отключите сотовый телефон. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом», — советуют в ГУ МЧС по Новосибирской области. 

Также в МЧС рекомендуют укрываться от бури в низинах, где есть несколько невысоких деревьев, но не вставать под крону одиноко стоящего дерева. 

«Если же никаких укрытий поблизости нет, ни в коем случае не ложитесь на землю, подставляя электрическому току всё тело, нужно сесть на корточки в любом естественном углублении и обхватить ноги руками», — добавили спасатели.

Также мотоциклистам и велосипедистам стоит остановиться и переждать грозу на расстоянии 30 метров от своего транспорта — его лучше уложить на землю. Пешеходам спасатели советуют зайти в магазины или в жилые дома, а главное — держаться подальше от водостоков, молниеотводов и антенн. Дома лучше закрывать окна, пока сверкают молнии.

Три года назад в Новосибирске молния ударила в мужчину, который жарил шашлыки на озере — семья отмечала день рождения сына, когда начался ливень.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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6 июл 2019 в 12:29

Бесполезно говорить бездельникам всё равно не выключат... Будут делать селфи на фоне грозы и выкладывать в инстаграм...

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6 июл 2019 в 12:29

Как же повезло нам жить в климатических условиях,в которых есть ВСЕ!!!!Начиная от сильной жары и адских морозов до ураганов и наводнений!!!!Жаль,вулканов нет поблизости....

сталь
6 июл 2019 в 12:38

Как минимум- закрыть окна. Если начнётся гроза- лучше отключить все электроприборы. И ...ждать, когда это всё закончится.