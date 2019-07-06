Отключите телефоны: в МЧС рассказали, как правильно вести себя в грозу

По прогнозам синоптиков, на выходных в Новосибирске ожидаются сильный порывистый ветер, дожди и грозы — спасатели МЧС подготовили инструкцию, что нужно делать во время бури.

Из-за жары многие горожане поедут отдыхать к рекам и Обскому морю, но в МЧС напоминают, что погода может резко ухудшиться — спасатели советуют выходить из воды сразу после начала дождя и не пользоваться мобильными телефонами.

«Постарайтесь во время непогоды не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки, не приближайтесь к водоемам, по возможности при нахождении на улице отключите сотовый телефон. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом», — советуют в ГУ МЧС по Новосибирской области.

