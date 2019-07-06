Отключите телефоны: в МЧС рассказали, как правильно вести себя в грозу

Спасатели советуют отключать телефоны и прятаться в укрытии во время грозы
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
По прогнозам синоптиков, на выходных в Новосибирске ожидаются сильный порывистый ветер, дожди и грозы — спасатели МЧС подготовили инструкцию, что нужно делать во время бури.
Из-за жары многие горожане поедут отдыхать к рекам и Обскому морю, но в МЧС напоминают, что погода может резко ухудшиться — спасатели советуют выходить из воды сразу после начала дождя и не пользоваться мобильными телефонами.
«Постарайтесь во время непогоды не держать в руках остроконечные металлические предметы: зонты, удочки, не приближайтесь к водоемам, по возможности при нахождении на улице отключите сотовый телефон. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы, немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Вода — отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах. Если в поисках укрытия вам необходимо пересечь открытое пространство, не бегите, идите спокойным шагом», — советуют в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Также в МЧС рекомендуют укрываться от бури в низинах, где есть несколько невысоких деревьев, но не вставать под крону одиноко стоящего дерева.
«Если же никаких укрытий поблизости нет, ни в коем случае не ложитесь на землю, подставляя электрическому току всё тело, нужно сесть на корточки в любом естественном углублении и обхватить ноги руками», — добавили спасатели.
Также мотоциклистам и велосипедистам стоит остановиться и переждать грозу на расстоянии 30 метров от своего транспорта — его лучше уложить на землю. Пешеходам спасатели советуют зайти в магазины или в жилые дома, а главное — держаться подальше от водостоков, молниеотводов и антенн. Дома лучше закрывать окна, пока сверкают молнии.
Три года назад в Новосибирске молния ударила в мужчину, который жарил шашлыки на озере — семья отмечала день рождения сына, когда начался ливень.