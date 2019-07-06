Вот это пекло: белые медвежата из зоопарка устроили игры в бассейне посреди знойного дня

В Новосибирске установилась жаркая погода — днем воздух прогревается до +28 градусов. Для полярных медвежат Шайны и Норди это первое жаркое лето, и во время зноя последних дней они предпочитают проводить время в бассейне с прохладной водой.



Подросшие медвежата уже активно плавают и глубоко ныряют. Накануне посетители Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило сняли на видео веселые игры с нырянием и брызгами.