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Вот это пекло: белые медвежата из зоопарка устроили игры в бассейне посреди знойного дня

Подросшие медвежата играют с большим поплавком и ныряют на глубину

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Двойняшки с удовольствием прыгают в холодную воду

Фото: Оксана Калинина / youtube.com

В Новосибирске установилась жаркая погода — днем воздух прогревается до +28 градусов. Для полярных медвежат Шайны и Норди это первое жаркое лето, и во время зноя последних дней они предпочитают проводить время в бассейне с прохладной водой. 

Подросшие медвежата уже активно плавают и глубоко ныряют. Накануне посетители Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило сняли на видео веселые игры с нырянием и брызгами. 

Свои имена Шайна и Норди получили совсем недавно — только в конце мая зоопарк подвел результаты голосования.

Медвежата не единственные новорожденные обитатели зоопарка. Недавно там родились три детеныша косуль — сейчас длинноногие малыши уже гуляют самостоятельно

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КОММЕНТАРИИ (6)

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6 июл 2019 в 19:29

Молодцы какие, сама бы от жары ныряла там если бы меня пустили туда и медведи не съели бы.Такая жара сумасшедшая,по делам ездила , благо кондер в машине спасает .Вот тема то ,мужчины я у вас хочу спросить !!На дорогах появились заправщики кондиционеров,а как понять что пора тебе(машине своей в смысле )?Ответьте а, только без подтекстов.

Elena
6 июл 2019 в 19:38

Медвежата-любимки!!! Пора бы косметический ремонт в вольере провести, ободранные парапеты и отставшая плитка...