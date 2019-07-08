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Ая Шафран

Журналист
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Ая Шафран

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Страна и мир
Мнение

«Перед этим сортом ненависти потенциально уязвим любой человек»: авторская колонка о гомофобии

Журналист, написавшая колонку о гей-парадах, объяснила, почему эта тема так важна

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В середине июня Ая работала волонтером на гей-параде в Тель-Авиве и написала об этом колонку на NGS.RU

Фото: Ая Шафран / facebook.com

Сейчас я, как самый матерый слоупок, буду высказываться насчет гей-парада. А то наболело.

Ведь мне до сих пор (ДО СИХ ПОР) присылают комментарии, которые добрые читатели Е1 и NGS оставили под моей статьей про гей-парад. Наверное, кто-то думает, что я написала этот репортаж, чтобы потроллить людей, и буду сильно радоваться, что они злятся и каплют ядом в комментах. Так что я хочу объясниться.

Я не читаю комментарии на Е1 с тех пор, как на сайте вышла моя первая статья про красивое место за городом, куда можно прокатиться и сделать офигенные фотографии. Так вот, под этой статьей (даже там!) был ад. Так что да — я прекрасно понимаю, какая бездна разверзается под статьей о гей-параде. И нет — я ни фига этому не рада! Меня бесконечно это огорчает! Мне не нужно лезть в комментарии, чтобы узнать, какого сорта там говно. Я писала не для этого!

А для чего? А чтобы люди, которые еще не определились, остаться ли им людьми или превратиться в гомофобных чудовищ, как-то задумались. Чтобы у них сложилась такая картина мира, где гей-парады существуют, и от этого небо на землю не падает. Вот такая у меня скромная мечта.

Мое отношение к теме тоже менялось со временем. Когда-то я считала, что не нужно проводить гей-парады и выпячивать свою особенность. Мне повезло вырасти в доброжелательной в основном среде, меня никто не гнобил, мне слова плохого никто не сказал, даже когда я встречалась с девушками. Я считала, что проблемы притеснения ЛГБТ не существует. А потом один случай открыл мне глаза. При мне одна молодая-красивая-образованная девушка спросила другую, не менее молодую-красивую-образованную девушку: а что ты будешь делать, если твой ребенок тебе признается в своей нетрадиционной ориентации? И знаете, что она ответила? «ВЫПОРЮ». Вот у меня просто планка упала, дамы и господа. То есть даже лучшие люди среди нас готовы калечить судьбы и психику собственных детей, чтобы... Я думаю, что дело даже не в их собственном незнании вопроса и неприятии иного, сколько в том, что они чувствуют: если они не сломают ребенка, это сделает общество, и в гораздо более грубой форме. Это же то самое общество, в котором зековские понятия работают получше, чем законы. И в котором секс — это не про любовь, а про власть и ненависть.

Я гуляю по фейсбуку и превентивно отправляю в бан всех, кто пишет гомофобные посты и комментарии. Я не знаю, почему гомофобия выводит меня гораздо сильнее, чем расизм, шовинизм или любой другой «изм». Может, потому, что перед этим сортом ненависти потенциально уязвим любой человек — талантливый, бездарный, умный, глупый, добрый, мелочный... Потому что любой может оказаться носителем «не той ориентации». Или стать родителем такого ребенка.

Вот поэтому — да гей-парадам, пока вопросы чужой ориентации действительно не перестанут волновать людей.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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ТЕГИ

гей-парадгомофобия

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КОММЕНТАРИИ (25)

Бобр
8 июл 2019 в 11:56

НГС продолжает жечь. У нас в городе и стране больше проблем нет. Как вопрос устраивания гей-парадов на улицах. Мне пофиг, кто с кем спит, зачем это выпячивать и скакать по улицам. Вот я живу с женщиной, и не выхожу и не кричу об этом по углам и не скачу по площади. Что за дикость.
Цитата:"Вот поэтому — да гей-парадам, пока вопросы чужой ориентации действительно не перестанут волновать людей" Вот меня это не ВОЛНУЕТ!!!, пока это происходит в чей-то спальне, а не тряски странных людей своими телесами на улицах. Они сами выпячивают свою ориентацию.
Вот недавно в Германии на ученого подали в суд, как раз люди, которые на улицах и везде выпячивают свою ориентацию за то, что он научно доказал, что существуют 2 (ДВААА!) пола, а не десяток с лишним, как кому-то хочется поизвращаться. На ученого подали в суд, Карл!!! И только потому, что не вписывается в прогрессивное разнообразие Европы. А где же хваленая демократия и толерантность.
Хватит нам это насаджать и пытаться вдолбить, что это норма, в том числе существование более 10 полов! Почему у же даже в Европе начинают говорить, что самый незащищенный человек: это белый мужчина, традиционной ориентации? Считайте прогрессивные и толерантные, что дремучий сибиряк, мне все равно. Я лучше буду дремучим, но живу с женой, у меня есть прекрасные дети!!!
По крайней мере вы не выродимся как род человеческий.

8 июл 2019 в 11:57

Ненависть появляется не оттого, что мужчины и женщины спят с себе подобными, а потому что они кричат об этом из каждого утюга. Половые отношения должны оставаться дома, за закрытыми дверями, независимо от того гетеро- или гомосексуальна пара. Люби кого хочешь, но не выставляй этого напоказ - и ненависть иссякнет.

8 июл 2019 в 12:03

Всё просто. "Не надо говорить людям, что им надо делать и люди не скажут куда тебе идти" Большинству срать какой ты ориентации, пока ты не пытаешься сесть им на голову этой ориентацией. В чем смысл ЛГБТ парадов? а в том, что у самих "нетрадиционных" в головах сидит ущербность. Они сами не ощущают себя нормальными людьми. Отсюда стремление собраться в массу похожих. Реализовывать это стремление надо наедине с такими же. Нудисты в пример.