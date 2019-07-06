16-летняя сибирячка взяла золото на первенстве Европы по плаванию

Екатерина Никонова (на фото — крайняя слева) стала лучшей на соревнованиях
Фото: Vk.com/ swim_nsk
Пловчиха из Новосибирска Екатерина Никонова заняла первое место на первенстве Европы в Казани — в составе сборной России по плаванию она выиграла комбинированную эстафету.
«Третий день первенства Европы по плаванию принёс Екатерине Никоновой золотую медаль. Вновь 16-летняя сибирячка в составе сборной команды России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров. Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Александра Сабитова и Екатерина Никонова установили новый рекорд соревнований, показав результат 4,01,83 секунды», — сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».
Второе место заняли итальянские пловчихи, которые финишировали с отставанием от россиянок почти в четыре секунды. Бронзовые медали достались спортсменкам из Великобритании.
Вчера новосибирский гимнаст Иван Стретович стал бронзовым призёром летней Универсиады-2019 в Неаполе — он выступал в команде с двумя другими спортсменами.