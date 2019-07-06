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Спорт

16-летняя сибирячка взяла золото на первенстве Европы по плаванию

В составе сборной России пловчиха установила новый рекорд соревнований

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Екатерина Никонова (на фото — крайняя слева) стала лучшей на соревнованиях

Фото: Vk.com/ swim_nsk

Пловчиха из Новосибирска Екатерина Никонова заняла первое место на первенстве Европы в Казани — в составе сборной России по плаванию она выиграла комбинированную эстафету. 

«Третий день первенства Европы по плаванию принёс Екатерине Никоновой золотую медаль. Вновь 16-летняя сибирячка в составе сборной команды России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров. Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Александра Сабитова и Екатерина Никонова установили новый рекорд соревнований, показав результат 4,01,83 секунды», — сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».

Второе место заняли итальянские пловчихи, которые финишировали с отставанием от россиянок почти в четыре секунды. Бронзовые медали достались спортсменкам из Великобритании. 

Вчера новосибирский гимнаст Иван Стретович стал бронзовым призёром летней Универсиады-2019 в Неаполе — он выступал в команде с двумя другими спортсменами.

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пловецПервенство Европызолотая медаль

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КОММЕНТАРИИ (1)

Александр
6 июл 2019 в 03:17

Катя поздравляю ты лучше всех!!