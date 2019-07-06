16-летняя сибирячка взяла золото на первенстве Европы по плаванию

Пловчиха из Новосибирска Екатерина Никонова заняла первое место на первенстве Европы в Казани — в составе сборной России по плаванию она выиграла комбинированную эстафету.

«Третий день первенства Европы по плаванию принёс Екатерине Никоновой золотую медаль. Вновь 16-летняя сибирячка в составе сборной команды России выиграла комбинированную эстафету 4 по 100 метров. Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Александра Сабитова и Екатерина Никонова установили новый рекорд соревнований, показав результат 4,01,83 секунды», — сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» спортивная школа олимпийского резерва «Центр водных видов спорта».