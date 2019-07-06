Известный фотограф из Новосибирска снял с высоты гидроэлектростанцию на Ангаре

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram — он снял с высоты Богучанскую гидроэлектростанцию, которая расположена на реке Ангаре, у города Кодинска Красноярского края.



«Богучанская ГЭС — знаменитый советский долгострой, который не так давно запустился в полную мощность. Мне повезло побывать там дважды. В этот раз я приехал поснимать станцию с высоты», — написал фотограф.

