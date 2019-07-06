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Известный фотограф из Новосибирска снял с высоты гидроэлектростанцию на Ангаре

Фотографии он опубликовал на своей странице в Instagram

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Богучанская ГЭС — одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России

Фото: Вадим Махоров

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram — он снял с высоты Богучанскую гидроэлектростанцию, которая расположена на реке Ангаре, у города Кодинска Красноярского края. 

«Богучанская ГЭС — знаменитый советский долгострой, который не так давно запустился в полную мощность. Мне повезло побывать там дважды. В этот раз я приехал поснимать станцию с высоты», — написал фотограф.

С высоты действительно впечатляющий вид&nbsp;

С высоты действительно впечатляющий вид 

Строительство Богучанской ГЭС является рекордным по продолжительности в истории российской гидроэнергетики

Строительство Богучанской ГЭС является рекордным по продолжительности в истории российской гидроэнергетики

На фотографиях новосибирца ГЭС выглядит величественной&nbsp;

На фотографиях новосибирца ГЭС выглядит величественной 

Строительство Богучанской ГЭС началось в 1976 году<br>

Строительство Богучанской ГЭС началось в 1976 году

Фотограф добирался до ГЭС поездом, а потом пришлось ехать на КАМАЗе

Фотограф добирался до ГЭС поездом, а потом пришлось ехать на КАМАЗе

Богучанская ГЭС — одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России. Установленная мощность станции равна 2997 мегаватт и среднегодовая проектная выработка 17,6 млрд кВт*ч. Она замыкает пятёрку отечественных гидрогенераторов, пропустив вперед Саяно-Шушенскую, Красноярскую, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС.

В конце июня Слава Степанов опубликовал снимки из Ташкента — он уточнил, что многие фотографии были сделаны с квадрокоптера.

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ТЕГИ

ГЭСфотографс высоты птичьего полета

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