Известный фотограф из Новосибирска снял с высоты гидроэлектростанцию на Ангаре

Богучанская ГЭС — одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России
Фото: Вадим Махоров
Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram — он снял с высоты Богучанскую гидроэлектростанцию, которая расположена на реке Ангаре, у города Кодинска Красноярского края.
«Богучанская ГЭС — знаменитый советский долгострой, который не так давно запустился в полную мощность. Мне повезло побывать там дважды. В этот раз я приехал поснимать станцию с высоты», — написал фотограф.
Богучанская ГЭС — одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России. Установленная мощность станции равна 2997 мегаватт и среднегодовая проектная выработка 17,6 млрд кВт*ч. Она замыкает пятёрку отечественных гидрогенераторов, пропустив вперед Саяно-Шушенскую, Красноярскую, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС.
В конце июня Слава Степанов опубликовал снимки из Ташкента — он уточнил, что многие фотографии были сделаны с квадрокоптера.