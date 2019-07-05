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Авто

Отечественные машины не привлекают: в Новосибирске на долю иномарок приходится более 80% автопарка

Эксперты заявили, что Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск стали лидерами по количеству иномарок

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Зарубежные авто больше привлекают новосибирцев

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Аналитики сервиса «Автостат» провели исследование в 16 крупных городах России — эксперты определили долю иномарок в автопарках и составили рейтинг городов по их количеству. 

Как сообщают авторы исследования, в Новосибирске парк легковых автомобилей составляет 445,2 тысячи машин, из них 421,4 тысячи — иномарки. Доля иномарок составляет 81,2%.

«Самый большой парк иномарок находится в Москве — 3,1 млн единиц. Поскольку в столице в общей сложности числится около 3,7 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составляет почти 84%. Немногим меньше этот показатель в Санкт-Петербурге — 81,4%. Еще в одном городе-миллионнике — Новосибирске — иномарки образуют свыше 80% местного автопарка», — говорится в сообщении агентства.

Полный рейтинг городов России, в которых провели исследование

Полный рейтинг городов России, в которых провели исследование

В мае аналитики агентства «Автостат» провели исследование и подсчитали, как соотносится количество иномарок и отечественных машин, купленных в Новосибирской области в 2017 году. 

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КОММЕНТАРИИ (16)

Дмитрий
5 июл 2019 в 22:29

Я уж буду ездить на 20ти летнем лексусе, чем на новых жигулях, громыхая всем чем можно и подпрыгивая до потолка, с мыслю: "Она же новая"

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5 июл 2019 в 22:33

Если ВВ понравилась Ока и он на ней проехал «шелковый»путь это совсем не значит что все должны кинуться на отечественный автопром.Всем охота комфорта и езда в автомобиле не исключение ,почему я должна ездить в машине у которой внутри все «квадратно» и просто как «ситец»..Я не хочу так..А самое главное выжить охота когда несётся кто -то со встречки.

Империя провалов
5 июл 2019 в 22:30

А может лучше качественные автомобили выпускать, чем "лошарики", от которых только одни убытки.