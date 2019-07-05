Отечественные машины не привлекают: в Новосибирске на долю иномарок приходится более 80% автопарка

Зарубежные авто больше привлекают новосибирцев
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аналитики сервиса «Автостат» провели исследование в 16 крупных городах России — эксперты определили долю иномарок в автопарках и составили рейтинг городов по их количеству.
Как сообщают авторы исследования, в Новосибирске парк легковых автомобилей составляет 445,2 тысячи машин, из них 421,4 тысячи — иномарки. Доля иномарок составляет 81,2%.
«Самый большой парк иномарок находится в Москве — 3,1 млн единиц. Поскольку в столице в общей сложности числится около 3,7 млн легковых автомобилей, то доля иномарок в парке составляет почти 84%. Немногим меньше этот показатель в Санкт-Петербурге — 81,4%. Еще в одном городе-миллионнике — Новосибирске — иномарки образуют свыше 80% местного автопарка», — говорится в сообщении агентства.
В мае аналитики агентства «Автостат» провели исследование и подсчитали, как соотносится количество иномарок и отечественных машин, купленных в Новосибирской области в 2017 году.