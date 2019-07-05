Отечественные машины не привлекают: в Новосибирске на долю иномарок приходится более 80% автопарка

elka 5 июл 2019 в 22:33

Если ВВ понравилась Ока и он на ней проехал «шелковый»путь это совсем не значит что все должны кинуться на отечественный автопром.Всем охота комфорта и езда в автомобиле не исключение ,почему я должна ездить в машине у которой внутри все «квадратно» и просто как «ситец»..Я не хочу так..А самое главное выжить охота когда несётся кто -то со встречки.