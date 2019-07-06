Редкие соколы вывели четырёх птенцов на Шлюзе

Соколы-сапсаны, занесённые в Красную книгу России, вывели четырёх птенцов на Шлюзе в Советском районе Новосибирска.

Информация об этом появилась в группе соцсети «ВКонтакте» «У нас на Шлюзе». Эти же данные сообщил корреспонденту НГС один из участников окольцовывания Борислав Сысоев.



«Выяснилось, что люди, которые там проживают, знают это место, но не выдают его, чтобы не привлекать [лишнего] шума. <…> Птенцы сделали уже первые свои полёты и возвращены туда, где им положено быть. <…> И орнитологи их уже окольцевали», — сообщил Борислав Сысоев.

