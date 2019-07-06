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Редкие соколы вывели четырёх птенцов на Шлюзе

Учёные окольцевали птиц, а местные жители берегут от нежелательного внимания

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Один из редких соколов-сапсанов, которые родились в районе Шлюза

Фото: Андрей Черных 

Соколы-сапсаны, занесённые в Красную книгу России, вывели четырёх птенцов на Шлюзе в Советском районе Новосибирска. 

Информация об этом появилась в группе соцсети «ВКонтакте» «У нас на Шлюзе». Эти же данные сообщил корреспонденту НГС один из участников окольцовывания Борислав Сысоев.

«Выяснилось, что люди, которые там проживают, знают это место, но не выдают его, чтобы не привлекать [лишнего] шума. <…> Птенцы сделали уже первые свои полёты и возвращены туда, где им положено быть. <…> И орнитологи их уже окольцевали», — сообщил Борислав Сысоев.

Как рассказал Сысоев, пара редких соколов, живущая в Новосибирске уже 3 года, вывела своё второе потомство. Первый птенец появился летом 2018 года. Тогда учёные не успели его окольцевать, чтобы в дальнейшем проследить за перемещениями.

Эта кучка пуха — четверо соколят&nbsp;

Эта кучка пуха — четверо соколят 

Соколы-сапсаны — самые быстрые птицы в природе, они могут развивать скорость свыше 322 км/ч. Сапсаны включены в Красную книгу России. Небольшая численность этого вида сокола стала резко сокращаться в 1950-е годы, когда в сельском хозяйстве начали использовать ДДТ и другие пестициды. Торговля сапсанами запрещена во всем мире.

На этой неделе появилось потомство и у косуль в Новосибирском зоопарке. Постоянные посетители заметили сразу трёх маленьких детёнышей

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КОММЕНТАРИИ (1)

коська
6 июл 2019 в 10:28

В одной фразе Б.Сысоева столько противоречий( люди не выдают.. ученые окольцевали.. Зачем лезть к птицам? Чтобы на следующий год не прилетели? У меня на крыше тоже не первый год гнездо сапсанов и птенцы, фигушки кому покажу и вход закрыт надежно.