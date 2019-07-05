Авария произошла в районе «Вшивой горки»
Фото: читатель НГС
Сегодня вечером в Советском районе Новосибирска произошла массовая авария — сразу несколько машин столкнулись на Бердском шоссе. По словам очевидцев, ДТП произошло на «Вшивой горке».
В городскую службу 112 поступило сообщение о том, что в результате столкновения пострадал один человек. Скорая ехала к месту ДТП около часа, потому что движение затруднено в обе стороны. Корреспондент НГС позвонил в ГУ МВД по Новосибирской области — в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже.
Как сообщает паблик «Новосибирска служба эвакуации "АСТ-54"», всего столкнулось шесть автомобилей. В группе отмечается, что у ВАЗ-2109 на скорости лопнуло колесо, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу.
ДТП спровоцировало огромную пробку. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на Бердском шоссе не превышает 2 км/ч.
В конце июня на Северном объезде Новосибирска столкнулись четыре легковых автомобиля и две фуры — машины фактически перекрыли проезд по трассе.