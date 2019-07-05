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Дороги и транспорт

ДТП на Бердском шоссе вызвало огромную пробку — скорая долго не могла добраться до пострадавших

Скорая около часа добиралась до места ДТП, так как движение в обе стороны затруднено

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Авария произошла в районе «Вшивой горки»

Фото: читатель НГС

Сегодня вечером в Советском районе Новосибирска произошла массовая авария — сразу несколько машин столкнулись на Бердском шоссе. По словам очевидцев, ДТП произошло на «Вшивой горке». 

В городскую службу 112 поступило сообщение о том, что в результате столкновения пострадал один человек. Скорая ехала к месту ДТП около часа, потому что движение затруднено в обе стороны. Корреспондент НГС позвонил в ГУ МВД по Новосибирской области — в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже.

Как сообщает паблик «Новосибирска служба эвакуации "АСТ-54"», всего столкнулось шесть автомобилей. В группе отмечается, что у ВАЗ-2109 на скорости лопнуло колесо, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу.

ДТП спровоцировало огромную пробку. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на Бердском шоссе не превышает 2 км/ч. 

В конце июня на Северном объезде Новосибирска столкнулись четыре легковых автомобиля и две фуры — машины фактически перекрыли проезд по трассе.

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Массовое ДТП

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (2)

5 июл 2019 в 20:07

Тормоза у этого корыта тоже отказали штоли? Едешь спокойно себе - и тут такое чучело с грыжей в колесе прилетает!

В. Яковлев
5 июл 2019 в 20:06

Одолжили бы вертолёт ддя скорой. Доехать «долететь» чиновники же могут. Или полет на вертолёте не окупает сейчас человеческую жизнь простого работяги?