Сегодня вечером в Советском районе Новосибирска произошла массовая авария — сразу несколько машин столкнулись на Бердском шоссе. По словам очевидцев, ДТП произошло на «Вшивой горке».



В городскую службу 112 поступило сообщение о том, что в результате столкновения пострадал один человек. Скорая ехала к месту ДТП около часа, потому что движение затруднено в обе стороны. Корреспондент НГС позвонил в ГУ МВД по Новосибирской области — в ведомстве пообещали дать подробную информацию позже.