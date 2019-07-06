Десять детей тяжело заболели после прогулок по лесам и дачам в Новосибирске

Этим летом к врачам попали около 4 тысяч детей, укушенных клещами в Новосибирской области. Десять детей госпитализировали с клещевым энцефалитом.



С апреля клещи укусили 3894 ребёнка в Новосибирской области, сообщили корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения региона. По данным минздрава, у шести девочек и четверых мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет подтвердился клещевой энцефалит. Клещи кусали их на территории лесных зон, а также садовых и дачных участков.

