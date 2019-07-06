Десять детей тяжело заболели после прогулок по лесам и дачам в Новосибирске

Врачи советуют не забывать о безопасности во время прогулок в лесных зонах и по садовым участкам — сейчас разгар клещевого сезона
Фото: Анна Золотова / НГС
Этим летом к врачам попали около 4 тысяч детей, укушенных клещами в Новосибирской области. Десять детей госпитализировали с клещевым энцефалитом.
С апреля клещи укусили 3894 ребёнка в Новосибирской области, сообщили корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения региона. По данным минздрава, у шести девочек и четверых мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет подтвердился клещевой энцефалит. Клещи кусали их на территории лесных зон, а также садовых и дачных участков.
Детей госпитализировали в детскую больницу
«[В больнице] находятся три ребёнка в удовлетворительном состоянии, средней степени тяжести. Остальные выписаны по выздоровлению», — рассказали в минздраве.
В пятницу, 5 июля, министерство также сообщило о первой смерти из-за клещевого энцефалита за это лето — клещ укусил 37-летнего мужчину в Ордынском районе. Всего с начала эпидемиологического сезона клещи укусили более 12 тысяч жителей Новосибирской области.