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Здоровье

Десять детей тяжело заболели после прогулок по лесам и дачам в Новосибирске

Их укусили заражённые клещи

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Врачи советуют не забывать о безопасности во время прогулок в лесных зонах и по садовым участкам — сейчас разгар клещевого сезона

Фото: Анна Золотова / НГС

Этим летом к врачам попали около 4 тысяч детей, укушенных клещами в Новосибирской области. Десять детей госпитализировали с клещевым энцефалитом.

С апреля клещи укусили 3894 ребёнка в Новосибирской области, сообщили корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения региона. По данным минздрава, у шести девочек и четверых мальчиков в возрасте от 4 до 14 лет подтвердился клещевой энцефалит. Клещи кусали их на территории лесных зон, а также садовых и дачных участков.

Детей госпитализировали в детскую больницу № 3 в Мочище.

«[В больнице] находятся три ребёнка в удовлетворительном состоянии, средней степени тяжести. Остальные выписаны по выздоровлению», — рассказали в минздраве.

В пятницу, 5 июля, министерство также сообщило о первой смерти из-за клещевого энцефалита за это лето — клещ укусил 37-летнего мужчину в Ордынском районе. Всего с начала эпидемиологического сезона клещи укусили более 12 тысяч жителей Новосибирской области.

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КОММЕНТАРИИ (3)

афоня
6 июл 2019 в 09:27

В СССР укус клеща в городе был практически не возможен. Все обрабатывали. Также боролись с ним в лесах, с помощью распыления с малой авиации , ныне покойной соответствующих реагентов. Ныне в высокодуховной супердержаве единственный способ борьбы с этим злом, это тотальная вырубка лесов с последующей их продажей в Китай, и введение налогов и штрафов на сбор грибов и ягод , что бы не ходили туда где ещё есть лес в принципе. До этого они валежник запрещали гражданам страны собирать в своей же стране , то же видимо ради безопасности и сохранения здоровья. ...это было оценочное суждение ситуации))))

Марфа
6 июл 2019 в 09:14

В больнице в Мочище?! Мне уже за них страшно...