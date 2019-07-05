«Приговор вопиюще несправедливый»: Радченко прокомментировал приговор суда

Суд назначил подсудимому 24 года колонии, также ему предстоит выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей
Фото: Ольга Бурлакова
Анатолий Радченко, которого Новосибирский областной суд признал сегодня виновным в убийствах и покушениях на убийства, сообщил, что несогласен с приговором и будет его обжаловать.
Суд назначил подсудимому 24 года колонии, также ему предстоит выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.
После окончания судебного заседания Радченко обратился к представителям СМИ, сообщив, что он не согласен с приговором и будет его обжаловать.
«Приговор вопиюще несправедливый, это бред просто даже. <...> Я бы хотел, чтобы вы знали: с первого дня, с 4 августа 2017 года, когда была назначена судья, я сделал отвод судье. Потому что закрыть судебное заседание — это незаконное решение, я [не] несовершеннолетний, <...> я не хранитель государственной тайны. Кроме того, участники процесса — свидетели — не подавали данного ходатайства, а если бы данное ходатайство было подано, был бы смысл на время закрыть судебный процесс, однако судебный процесс с первого до последнего дня был закрыт», — заметил Анатолий Радченко.
По его словам, на процесс не пускали общественных защитников, представителей организации «Русь сидящая» и некоторых адвокатов.
«Если бы доступ был у общества к судебному процессу, вы бы увидели существенную разницу между мотивировочной частью, которая звучала в приговоре. Люди говорили о моей невиновности. <...> Мне 44 года, я никогда никого не убивал, не давал приказаний убивать и не подстрекал. Этот финал был предсказуем», — резюмировал Радченко.
Теперь Анатолий Радченко намерен обжаловать решение судьи.
Оглашение приговора началось накануне, 4 июля. С самого начала из формулировок, произнесённых судьёй, стало понятно, что приговор будет обвинительным. Вчера после перерыва Анатолий Радченко отказался участвовать в процессе и не вернулся в зал заседаний, поэтому судья продолжила читать приговор без него.
Сегодня подсудимый также предпочёл не участвовать в заседании до самого оглашения резолютивной части приговора.