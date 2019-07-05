«Приговор вопиюще несправедливый»: Радченко прокомментировал приговор суда

Анатолий Радченко, которого Новосибирский областной суд признал сегодня виновным в убийствах и покушениях на убийства, сообщил, что несогласен с приговором и будет его обжаловать.

Суд назначил подсудимому 24 года колонии, также ему предстоит выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.



После окончания судебного заседания Радченко обратился к представителям СМИ, сообщив, что он не согласен с приговором и будет его обжаловать.

«Приговор вопиюще несправедливый, это бред просто даже. <...> Я бы хотел, чтобы вы знали: с первого дня, с 4 августа 2017 года, когда была назначена судья, я сделал отвод судье. Потому что закрыть судебное заседание — это незаконное решение, я [не] несовершеннолетний, <...> я не хранитель государственной тайны. Кроме того, участники процесса — свидетели — не подавали данного ходатайства, а если бы данное ходатайство было подано, был бы смысл на время закрыть судебный процесс, однако судебный процесс с первого до последнего дня был закрыт», — заметил Анатолий Радченко.