Погода резко портится: новосибирцев предупреждают о порывистом ветре

Пресс-центр также приводит прогноз по дням. Самый сильный ветер ожидается в понедельник, 8 июля.

7 июля: температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27, ветер ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с.

8 июля: температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26, ветер 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Ночью небольшие дожди, гроза.

Переменчивую и жаркую погоду с дождями синоптики прогнозировали ещё накануне, об этом сегодня

утром рассказывал НГС. Прежде синоптики не передавали дождь.

Вчера по городу также прошёлся порывистый ветер, из-за которого были повалены деревья, в том числе и в центре.