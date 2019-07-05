Погода резко портится: новосибирцев предупреждают о порывистом ветре

Вместе с порывистым ветром ожидаются грозовые дожди
Фото: Александр Ощепков / НГС
Мэрия Новосибирска разослала предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 6–8 июля на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: порывистый ветер до 15 м/с, дождь, гроза», — сообщает пресс-центр мэрии.
Пресс-центр также приводит прогноз по дням. Самый сильный ветер ожидается в понедельник, 8 июля.
6 июля: температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28, ветер 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью небольшой дождь, гроза.
7 июля: температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27, ветер ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с.
8 июля: температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26, ветер 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Ночью небольшие дожди, гроза.
Переменчивую и жаркую погоду с дождями синоптики прогнозировали ещё накануне, об этом сегодня
утром рассказывал НГС. Прежде синоптики не передавали дождь.
Вчера по городу также прошёлся порывистый ветер, из-за которого были повалены деревья, в том числе и в центре.