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Лето

Погода резко портится: новосибирцев предупреждают о порывистом ветре

Самый сильный ветер прогнозируется на понедельник

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Вместе с порывистым ветром ожидаются грозовые дожди

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэрия Новосибирска разослала предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 6–8 июля на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: порывистый ветер до 15 м/с, дождь, гроза», — сообщает пресс-центр мэрии.

Пресс-центр также приводит прогноз по дням. Самый сильный ветер ожидается в понедельник, 8 июля.

6 июля: температура ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28, ветер 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью небольшой дождь, гроза.

7 июля: температура ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27, ветер ночью 4–9 м/с, днем 8–13 м/с.

8 июля: температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26, ветер 5–10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Ночью небольшие дожди, гроза.

Переменчивую и жаркую погоду с дождями синоптики прогнозировали ещё накануне, об этом сегодня
утром рассказывал НГС. Прежде синоптики не передавали дождь.

Вчера по городу также прошёлся порывистый ветер, из-за которого были повалены деревья, в том числе и в центре.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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5 июл 2019 в 18:11

Вообще по барабану эта погода. У нас в Чехии тепло.

пчела Майя
5 июл 2019 в 18:09

лишь бы Худого не унесло