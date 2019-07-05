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«Голова никогда так не болела»: врачи спасли школьницу, пережившую инсульт перед экзаменами

За жизнь 17-летней ученицы первой гимназии боролись две больницы

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Снежана Мороз пережила две тяжёлых операции после инсульта — сейчас она уже восстанавливается и скоро вернётся к обычной жизни 

Фото: Мария Морсина / НГС, Наталья Мороз

Новосибирские нейрохирурги два раза прооперировали 17-летнюю Снежану Мороз, которая пережила инсульт из-за врождённой аномалии сосудов. Девочка попала в больницу накануне экзаменов в 10-м классе.

В июне ученица гимназии № 1 Снежана Мороз должна была сдавать экзамены, чтобы перейти в выпускной класс (так устроено на химико-биологическом направлении). Но в начале месяца школьница резко почувствовала себя плохо — родные подумали, что у девочки сильный стресс из-за экзаменов.

«До этого у ребёнка ничего не болело, никаких головокружений, с головой проблем не было. Обследования, которые необходимы её возрасту, мы делали, проходили, но не КТ и МРТ, потому что показаний не было. Жили обычной жизнью. А потом вечером 3 числа (июня. — Прим. ред.) просто заболела голова», — рассказала корреспонденту НГС мама девочки Наталья Мороз.

По словам самой Снежаны, головная боль была необычной: «Так резко, по-моему, никогда не болело».

«Мы начали скорую вызывать. Скорая ехала достаточно долго, больше получаса. Я три раза звонила, что состояние ухудшается, что ребёнку всё хуже и хуже, и меня уже соединили с заведующей, она говорит: “Мамочка, ну что вы так переживаете, вы так говорите, будто реанимобиль должны высылать”. Так и высылайте, ребёнку плохо, она начинает терять сознание», — объяснила мать школьницы.

Наталья Мороз (на фото справа) приезжает в больницу, чтобы «поднимать боевой дух» дочери. Мать девочки подчеркнула, что благодарна врачам первой горбольницы и нейрохирургического центра — вместе они спасли жизнь её дочери

Наталья Мороз (на фото справа) приезжает в больницу, чтобы «поднимать боевой дух» дочери. Мать девочки подчеркнула, что благодарна врачам первой горбольницы и нейрохирургического центра — вместе они спасли жизнь её дочери

После этого разговора скорая прибыла через 5 минут, отметила Наталья Мороз. Врачи сделали основные обследования, но проблемы были неочевидны, поэтому скорая помощь решила отвезти Снежану в инфекционную больницу — симптомы изначально были похожи на менингококковую инфекцию, которая проявляет себя невыносимой головной болью. Но компьютерная томография показала, что это не менингит, и девочку отправили в горбольницу № 1, там пациентка оказалась уже практически ночью.

Обследование выявило кровоизлияние в головном мозге — в правое полушарие мозжечка, фактически у неё случился инсульт. Нейрохирурги больницы Дмитрий Мануйлов и Владимир Летягин приняли решение об экстренной ночной операции, на которой убрали гематому. Без этой операции шансы выжить у девочки были небольшие.

Как объяснил корреспонденту НГС заведующий нейрохирургическим сосудистым отделением федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Андрей Дубовой, источник кровоизлияния врачи горбольницы убрать не могли, поэтому они направили пациентку в специализированный центр. К этому моменту Снежана Мороз уже пришла в себя после первой операции.

«Источником являлась врождённая аномалия сосудов головного мозга — так называемая артериовенозная мальформация — клубок неправильно развитых сосудов. Они (нейрохирурги горбольницы. — Прим. ред.) целенаправленно оставили этот источник кровоизлияния, потому что для уровня больницы, где она оперировалась, это сложно достаточно — источник ликвидировать. [В горбольнице врачи] не заточены под это просто, они как раз заточены под оказание экстренной помощи, чтобы быстро пациенту помочь, а здесь, наоборот, мы экстренную не оказываем.

Мы уже сделали работу основную — убрали источник кровотечения, который в последующем мог вызвать повторное кровоизлияние, а каждое повторное кровоизлияние более тяжёлое и потенциально может быть летальным», — рассказал Андрей Дубовой.

В нейрохирургическом центре 17-летнюю девочку избавили от источника кровоизлияния — врождённой аномалии сосудов. По словам врачей, сложно сказать, по какой именно причине она «взорвалась» сейчас — по одной из версий, поводом действительно мог стать стресс. На фото — оперировавший Снежану нейрохирург Андрей Дубовой (справа) и нейрохирург детского отделения Александр Щербаков, который сейчас следит за восстановлением пациентки&nbsp;

В нейрохирургическом центре 17-летнюю девочку избавили от источника кровоизлияния — врождённой аномалии сосудов. По словам врачей, сложно сказать, по какой именно причине она «взорвалась» сейчас — по одной из версий, поводом действительно мог стать стресс. На фото — оперировавший Снежану нейрохирург Андрей Дубовой (справа) и нейрохирург детского отделения Александр Щербаков, который сейчас следит за восстановлением пациентки 

Операция проходила с помощью системы нейрохирургической навигации, которая позволяет обнаружить местонахождение аномалии с высокой точностью.

По словам врача-нейрохирурга, геморрагический инсульт может случиться в любом возрасте — даже у детей. При этом не у всех врачей есть настороженность по поводу него (поскольку у детей инсульт всё же происходит не так часто), и первые симптомы они могут спутать с другими болезнями. Но в случае Снежаны КТ, которая и показала врождённую аномалию, была сделана вовремя, отмечают врачи.

Снежане Мороз придётся провести в больнице ещё около 10-15 дней — ей нужно восстановить силы после тяжёлого хирургического вмешательства, ведь она пережила две открытых операции на головном мозге. Из последствий инсульта осталось только небольшое нарушение координации, но со временем оно должно пройти — молодой организм справляется с пережитой ситуацией, сообщают врачи.

Как отметила школьница, ещё до того как попасть в больницу, она думала связать свою жизнь с медициной. Сейчас же она увидела, насколько у хирургов «стрессовая, страшная работа — брать ответственность за жизнь человека», при этом не все пациенты выписываются здоровыми.

«Множество людей [с инсультом] я видела, и не так легко отделались — [кто-то был] без сознания, частичный паралич», — отметила Снежана.

Школьница добавила, что ещё подумает о будущей профессии — на это у неё есть время, пока она будет учиться в 11-м классе. Экзамены ей разрешили сдать в августе.

Ранее новосибирские хирурги клиники Мешалкина рассказали, что два раза прооперировали 26-летнюю Кристину Приходько — у девушки случился инсульт во время беременности. Второе кровоизлияние в мозг она могла не пережить.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Наледра
5 июл 2019 в 17:23

Таких статей о врачах боль-ше надо, а то, если пробле-ма-информация есть, а если реальный успех, то, вроде так и должно быть. Успехов в работе, доктора!

5 июл 2019 в 17:45

"Сейчас же она увидела, насколько у хирургов «стрессовая, страшная работа — брать ответственность за жизнь человека» ... Школьница добавила, что ещё подумает о будущей профессии — на это у неё есть время, пока она будет учиться в 11-м классе" - девчонка огромная молодец, именно суть профессии врача увидела. И теперь у нее есть возможность и время здраво оценить свои возможности и желания, и если пойдет после школы в мед, то уже с открытыми глазами, осознавая, какую ответственность за других людей потом нужно будет нести по жизни в своей работе.

5 июл 2019 в 17:42

Вот такие новости должны быть! Настоящие, о настоящих людях, о Врачах с большой буквы! Спасибо вам за то, что не смотря на все сложности, вы продолжаете оставаться преданными своему делу!