«Голова никогда так не болела»: врачи спасли школьницу, пережившую инсульт перед экзаменами

Снежана Мороз пережила две тяжёлых операции после инсульта — сейчас она уже восстанавливается и скоро вернётся к обычной жизни

Новосибирские нейрохирурги два раза прооперировали 17-летнюю Снежану Мороз, которая пережила инсульт из-за врождённой аномалии сосудов. Девочка попала в больницу накануне экзаменов в 10-м классе.

В июне ученица гимназии № 1 Снежана Мороз должна была сдавать экзамены, чтобы перейти в выпускной класс (так устроено на химико-биологическом направлении). Но в начале месяца школьница резко почувствовала себя плохо — родные подумали, что у девочки сильный стресс из-за экзаменов.

«До этого у ребёнка ничего не болело, никаких головокружений, с головой проблем не было. Обследования, которые необходимы её возрасту, мы делали, проходили, но не КТ и МРТ, потому что показаний не было. Жили обычной жизнью. А потом вечером 3 числа (июня. — Прим. ред.) просто заболела голова», — рассказала корреспонденту НГС мама девочки Наталья Мороз.



По словам самой Снежаны, головная боль была необычной: «Так резко, по-моему, никогда не болело».

«Мы начали скорую вызывать. Скорая ехала достаточно долго, больше получаса. Я три раза звонила, что состояние ухудшается, что ребёнку всё хуже и хуже, и меня уже соединили с заведующей, она говорит: “Мамочка, ну что вы так переживаете, вы так говорите, будто реанимобиль должны высылать”. Так и высылайте, ребёнку плохо, она начинает терять сознание», — объяснила мать школьницы.



Наталья Мороз (на фото справа) приезжает в больницу, чтобы «поднимать боевой дух» дочери. Мать девочки подчеркнула, что благодарна врачам первой горбольницы и нейрохирургического центра — вместе они спасли жизнь её дочери Фото: Мария Морсина / НГС

После этого разговора скорая прибыла через 5 минут, отметила Наталья Мороз. Врачи сделали основные обследования, но проблемы были неочевидны, поэтому скорая помощь решила отвезти Снежану в инфекционную больницу — симптомы изначально были похожи на менингококковую инфекцию, которая проявляет себя невыносимой головной болью. Но компьютерная томография показала, что это не менингит, и девочку отправили в горбольницу № 1 , там пациентка оказалась уже практически ночью.

Обследование выявило кровоизлияние в головном мозге — в правое полушарие мозжечка, фактически у неё случился инсульт. Нейрохирурги больницы Дмитрий Мануйлов и Владимир Летягин приняли решение об экстренной ночной операции, на которой убрали гематому. Без этой операции шансы выжить у девочки были небольшие.



Как объяснил корреспонденту НГС заведующий нейрохирургическим сосудистым отделением федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Андрей Дубовой, источник кровоизлияния врачи горбольницы убрать не могли, поэтому они направили пациентку в специализированный центр. К этому моменту Снежана Мороз уже пришла в себя после первой операции.

«Источником являлась врождённая аномалия сосудов головного мозга — так называемая артериовенозная мальформация — клубок неправильно развитых сосудов. Они (нейрохирурги горбольницы. — Прим. ред.) целенаправленно оставили этот источник кровоизлияния, потому что для уровня больницы, где она оперировалась, это сложно достаточно — источник ликвидировать. [В горбольнице врачи] не заточены под это просто, они как раз заточены под оказание экстренной помощи, чтобы быстро пациенту помочь, а здесь, наоборот, мы экстренную не оказываем.

Мы уже сделали работу основную — убрали источник кровотечения, который в последующем мог вызвать повторное кровоизлияние, а каждое повторное кровоизлияние более тяжёлое и потенциально может быть летальным», — рассказал Андрей Дубовой.



В нейрохирургическом центре 17-летнюю девочку избавили от источника кровоизлияния — врождённой аномалии сосудов. По словам врачей, сложно сказать, по какой именно причине она «взорвалась» сейчас — по одной из версий, поводом действительно мог стать стресс. На фото — оперировавший Снежану нейрохирург Андрей Дубовой (справа) и нейрохирург детского отделения Александр Щербаков, который сейчас следит за восстановлением пациентки Фото: Мария Морсина / НГС

Операция проходила с помощью системы нейрохирургической навигации, которая позволяет обнаружить местонахождение аномалии с высокой точностью.

По словам врача-нейрохирурга, геморрагический инсульт может случиться в любом возрасте — даже у детей. При этом не у всех врачей есть настороженность по поводу него (поскольку у детей инсульт всё же происходит не так часто), и первые симптомы они могут спутать с другими болезнями. Но в случае Снежаны КТ, которая и показала врождённую аномалию, была сделана вовремя, отмечают врачи.

Снежане Мороз придётся провести в больнице ещё около 10-15 дней — ей нужно восстановить силы после тяжёлого хирургического вмешательства, ведь она пережила две открытых операции на головном мозге. Из последствий инсульта осталось только небольшое нарушение координации, но со временем оно должно пройти — молодой организм справляется с пережитой ситуацией, сообщают врачи.

Как отметила школьница, ещё до того как попасть в больницу, она думала связать свою жизнь с медициной. Сейчас же она увидела, насколько у хирургов «стрессовая, страшная работа — брать ответственность за жизнь человека», при этом не все пациенты выписываются здоровыми.

