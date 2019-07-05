На Большевичке начали строить огромный автосалон Lexus и Toyota c подземельем

Автосалон появится на Большевистской, рядом с действующим салоном Nissan. Общая площадь нового 2-этажного дилерского центра составит 8144 квадратных метра, предусмотрен один подземный этаж.

Мэрия Новосибирска оформила официальное разрешение на строительство нового автосалона Lexus и Toyota, соответствующая документация размещена на сайте муниципалитета.

Застройщиком выступает компания «ВМ НЕДВИЖИМОСТЬ» из Пермского края, а сам дилерский центр — проект компании «Восток Моторс» из Тюмени, которая вот уже второй год является единственным официальным дилером Lexus в Новосибирске. Теперь «Восток Моторс» решил продавать еще и автомобили Toyota.

«Там будет в одном здании и Lexus, и Toyota. Будет одно здание, но с разными входами. По срокам открытия автосалона — май-июнь 2020 года», — уточнил представитель отдела продаж «Восток Моторс» Егор Рукавицын.

На текущий момент автомобили Toyota в Новосибирске продает один дилер — московская группа «Автомир». До этого популярной японской маркой занималась компания «СЛК Моторс», которая пережила разорение и банкротство.

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