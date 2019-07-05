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Авто

На Большевичке начали строить огромный автосалон Lexus и Toyota c подземельем

Новый салон должен открыться летом 2020 года

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В новом автосалоне будут продавать Lexus и Toyota

Фото: «Восток Моторс»

Мэрия Новосибирска оформила официальное разрешение на строительство нового автосалона Lexus и Toyota, соответствующая документация размещена на сайте муниципалитета. 

Автосалон появится на Большевистской, рядом с действующим салоном Nissan. Общая площадь нового 2-этажного дилерского центра составит 8144 квадратных метра, предусмотрен один подземный этаж. 

Временный салон&nbsp;Lexus на Никитина

Временный салон Lexus на Никитина

Застройщиком выступает компания «ВМ НЕДВИЖИМОСТЬ» из Пермского края, а сам дилерский центр — проект компании «Восток Моторс» из Тюмени, которая вот уже второй год является единственным официальным дилером Lexus в Новосибирске. Теперь «Восток Моторс» решил продавать еще и автомобили Toyota. 

«Там будет в одном здании и Lexus, и Toyota. Будет одно здание, но с разными входами. По срокам открытия автосалона — май-июнь 2020 года», — уточнил представитель отдела продаж «Восток Моторс» Егор Рукавицын. 

На текущий момент автомобили Toyota в Новосибирске продает один дилер — московская группа «Автомир». До этого популярной японской маркой занималась компания «СЛК Моторс», которая пережила разорение и банкротство. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

улица автосалонов
5 июл 2019 в 19:32

Бедная Большевичка, уже даже не сосчитать какой автосалон по счету на ней. 10 лет примерно строили автосалон Лексус у Южного, работал пару лет от силы. Сейчас действующих штук 5 , наверное. Автосалон Мерседес с автовокзала переезжает к Снежной миле.И еще один строят. Зачем столько в бедном городе, где средняя зарплата только на хлеб и воду?

Виктор
5 июл 2019 в 19:34

Наверно, это признак роста благосостояния населения.. ну или недальновидности коммерсантов. Одно из двух.

Фото пользователя
5 июл 2019 в 19:25

Дром и авито - официальные дилеры прожал ржавого автохлама в Новосибирске.