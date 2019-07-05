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Видео: дети устроили заплыв в большой луже на Затулинке

Прохожие никак не отреагировали на необычное развлечение детей

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Глубокая лужа появлялась во дворе на Зорге и прежде — в 2017 году её снимок попал на панорамы «Гугл»

Фото: читательница НГС Анна / googlemaps

Сегодня днём 5 июля на Затулинке дети устроили заплыв в большой луже.

Информацию об этом в редакцию НГС прислала читательница Анна, прикрепив к своему сообщению видеозапись, сделанную во дворе Зорге, 20.

«Это было около 15:15. Детей там было около шести. Некоторым около 10 лет. Прохожие никак на них не реагировали. Дети пропустили КАМАЗ, который проезжал мимо», — рассказала читательница НГС Анна.

Видео читательницы НГС Анны


В ООО «Управляющая Жилищная Компания Кировского района», которая обслуживает этот дом, корреспонденту НГС рассказали, что лужа появилась из-за сильного дождя накануне.

«Она располагается на муниципальной дороге недалеко от дома, поэтому мы за нее ответственности не несем», — пояснил главный инженер управляющей компании. 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Вчера весь день в Новосибирске было тепло и солнечно, но к вечеру город накрыл мощный ливень. Он затопил улицы, а на дорогах образовались пробки.

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КОММЕНТАРИИ (37)

People
5 июл 2019 в 16:58

Это радует! Слава богу что не в интернете сидят .

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5 июл 2019 в 17:18

"Прохожие никак не отреагировали на необычное развлечение". А почему они должны были как-то отреагировать? У нас поздним летом в жаркие выходные дни тысячи горожан купаются в ООООчень большой луже, загарают возле неё и кушают шашлыки. И ничего - никто не удивляется...))

Фото пользователя
5 июл 2019 в 17:08

Мы бумажные кораблики по лужам и ручьям пускали, здесь уже заплывы, прогресс налицо)))