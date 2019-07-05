Видео: дети устроили заплыв в большой луже на Затулинке

«Это было около 15:15. Детей там было около шести. Некоторым около 10 лет. Прохожие никак на них не реагировали. Дети пропустили КАМАЗ, который проезжал мимо», — рассказала читательница НГС Анна.

Информацию об этом в редакцию НГС прислала читательница Анна, прикрепив к своему сообщению видеозапись, сделанную во дворе Зорге, 20.

В ООО «Управляющая Жилищная Компания Кировского района», которая обслуживает этот дом, корреспонденту НГС рассказали, что лужа появилась из-за сильного дождя накануне.

«Она располагается на муниципальной дороге недалеко от дома, поэтому мы за нее ответственности не несем», — пояснил главный инженер управляющей компании.



Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Вчера весь день в Новосибирске было тепло и солнечно, но к вечеру город накрыл мощный ливень. Он затопил улицы, а на дорогах образовались пробки.

