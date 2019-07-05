Суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам строгого режима

В Новосибирске завершился суд над Анатолием Радченко по прозвищу Челентано, которого обвиняли в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские». Судья Новосибирского облсуда Анна Турченко только что дочитала приговор. Суд приговорил Радченко к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. В срок наказания осуждённому зачтут то время, которое он уже провёл под стражей из расчёта 1 день СИЗО за 1 день колонии.

«По версии следствия, Радченко по прозвищу Челентано в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. После задержания лидера преступного сообщества <...> Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске», — сообщали в Следственном комитете России в августе 2017 года, когда расследование дела Радченко подошло к концу.

В 2014 году Анатолия Радченко задержали в Австрии, а спустя полтора года экстрадировали в Россию.

Следователи посчитали, что Анатолий Радченко причастен к четырём убийствам, трём покушениям на убийства и незаконному обороту оружия, в которых криминальная группировка была замешана в 2001–2009 годах.

«Также Радченко причастен к вымогательству в период с 1991 по 1998 годы у предпринимателя в целях получения имущества в крупном размере, хищению путём обмана доли в уставном капитале ООО "Центр-Систем", покушению на хищение путём обмана доли в уставном капитале ООО "Бархат". Все эти преступления также совершены организованной группой», — передавали в Следственном комитете перед тем, как это дело начал рассматривать суд.

