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Криминал

Суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам строгого режима

Сам подсудимый считает, что дело сфабриковано

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Анатолию Радченко предстоит отправиться в колонию на длительный срок

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске завершился суд над Анатолием Радченко по прозвищу Челентано, которого обвиняли в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские».

Судья Новосибирского облсуда Анна Турченко только что дочитала приговор. Суд приговорил Радченко к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 миллиона рублей. В срок наказания осуждённому зачтут то время, которое он уже провёл под стражей из расчёта 1 день СИЗО за 1 день колонии.

«По версии следствия, Радченко по прозвищу Челентано в преступном сообществе Трунова руководил группой киллеров, а также сам совершал умышленные убийства. После задержания лидера преступного сообщества <...> Радченко скрылся от правоохранительных органов и более пяти лет находился в международном розыске», — сообщали в Следственном комитете России в августе 2017 года, когда расследование дела Радченко подошло к концу.

В 2014 году Анатолия Радченко задержали в Австрии, а спустя полтора года экстрадировали в Россию. 

Следователи посчитали, что Анатолий Радченко причастен к четырём убийствам, трём покушениям на убийства и незаконному обороту оружия, в которых криминальная группировка была замешана в 2001–2009 годах.

«Также Радченко причастен к вымогательству в период с 1991 по 1998 годы у предпринимателя в целях получения имущества в крупном размере, хищению путём обмана доли в уставном капитале ООО "Центр-Систем", покушению на хищение путём обмана доли в уставном капитале ООО "Бархат". Все эти преступления также совершены организованной группой», — передавали в Следственном комитете перед тем, как это дело начал рассматривать суд.

Судебный процесс продолжался почти два года, а на то, чтобы прочитать приговор, судье Новосибирского облсуда Анне Турченко понадобилось два дня. 

С самого начала из формулировок, произнесённых судьёй, стало понятно, что приговор будет обвинительным. В первый же день его оглашения Анатолий Радченко отказался участвовать в процессе и не вернулся в зал заседаний после перерыва, поэтому судья продолжила читать приговор в отсутствие подсудимого. Сегодня Анатолий Радченко также предпочёл не участвовать в большей части процесса – его привели только на резолютивную часть приговора.

Свою вину подсудимый не признал: он настаивал на том, что его оговорили, а дело сфабриковано.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
5 июл 2019 в 17:47

Ну что сказать? Салодкины отскочили грамотно!

Ленинский
5 июл 2019 в 17:51

А если и правда оговорили? Разве такого не бывает?

обыватель
5 июл 2019 в 17:48

Гуманный суд не приговорил преступника к высшей мере наказания и преступник ещё не доволен! В другой бы стране за его деяния суд бы мог его приговорить смертной казни, а так есть возможность выйти по УДО!