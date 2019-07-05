5 июля пятница
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 63.40
eur 71.54
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 63.40
eur 71.54

Все новости

Все новости
Недвижимость
Подробности

Двор и детская площадка новостройки на «Уюте» покрылась дырами

Застройщик объясняет, что фундаменту дома ничего не угрожает

Поделиться

167
1 Обсудить

Жители заметили, что ямы появляются последние несколько месяцев

Фото: читатель НГС

Жители новостройки в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили во дворе провалы в асфальте, количество которых постоянно растёт — они подали жалобу в мэрию, так как не уверены в надёжности фундамента. Застройщик опасения опровергает.

«У нас квартира в новом доме [ЖК] УЮТ 3D, дом введён в эксплуатацию в начале этого года, только начал заселяться, — рассказала НГС жительница дома № 5 на улице Дачной Анастасия С. — В течение последних нескольких месяцев вокруг дома начали появляться провалы асфальта».

Дом находится недалеко от реки Ельцовка и рядом с остановкой «Магазин Уют»

Дом находится недалеко от реки Ельцовка и рядом с остановкой «Магазин Уют»

По её словам, месяц назад жители обнаружили одну дыру небольшого размера, которая за это время выросла в несколько раз. Затем стали появляться новые провалы уже больших размеров — примерно 1 на 2 метра, глубиной 15 сантиметров. Кроме того, полуметровые дыры в асфальте появились на детской площадке. Провалы в асфальте находятся в нескольких метрах от дома. 

«У меня квартира на 24-25-м этажах, меня и моих соседей очень волнует безопасность нас самих и нашего имущества, — объяснили жильцы своё решение подать жалобу в мэрию. — На данный момент дом заселён не более чем на треть, и уже при данных нагрузках начали появляться просадки земли вокруг дома. Возникают сомнения по поводу надёжности фундамента дома».

По словам собственницы квартиры, дом сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Первые жильцы заселились несколько месяцев назад. Сейчас, рассказала она, жильцы пытаются добиться от мэрии проведения экспертизы. 

Директор компании-застройщика УЮТ 3D Евгений Соколов объяснил, что ситуация не критична, а провалы могут образовываться из-за того, что участок возле соседних домов пока не заасфальтирован.

«На верхнем участке вода идёт от соседнего объекта на Дуси Ковальчук. И в районе теплотрассы часть дороги не асфальтирована, — уточнил он. — Мы долго не можем заделать, потому что у нас долго идёт согласование платежей с банком, согласовываются месяцами».

По его словам, вода идёт с участков соседних домов, поэтому размывает. Но свайному фундаменту дома ничего не угрожает, и в ближайшее время застройщик решит проблему, уверил Евгений Соколов.

Провалы в асфальте — нередкое явление в городе. В июне асфальт провалился на Вокзальной магистрали, весной в дорожную яму провалился автомобиль Росгвардии

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

жилая недвижимостьновостройкиЕльцовка

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

новосибиряк
5 июл 2019 в 18:58

не зря стройку соседнего дома замораживали лет на 10 - проблемы с фундаментом были как раз из-за просадки грунта.