Двор и детская площадка новостройки на «Уюте» покрылась дырами

«У нас квартира в новом доме [ЖК] УЮТ 3D, дом введён в эксплуатацию в начале этого года, только начал заселяться, — рассказала НГС жительница дома № 5 на улице Дачной Анастасия С. — В течение последних нескольких месяцев вокруг дома начали появляться провалы асфальта».

Жители новостройки в Заельцовском районе Новосибирска обнаружили во дворе провалы в асфальте, количество которых постоянно растёт — они подали жалобу в мэрию, так как не уверены в надёжности фундамента. Застройщик опасения опровергает.

Дом находится недалеко от реки Ельцовка и рядом с остановкой «Магазин Уют»

По её словам, месяц назад жители обнаружили одну дыру небольшого размера, которая за это время выросла в несколько раз. Затем стали появляться новые провалы уже больших размеров — примерно 1 на 2 метра, глубиной 15 сантиметров. Кроме того, полуметровые дыры в асфальте появились на детской площадке. Провалы в асфальте находятся в нескольких метрах от дома.

«У меня квартира на 24-25-м этажах, меня и моих соседей очень волнует безопасность нас самих и нашего имущества, — объяснили жильцы своё решение подать жалобу в мэрию. — На данный момент дом заселён не более чем на треть, и уже при данных нагрузках начали появляться просадки земли вокруг дома. Возникают сомнения по поводу надёжности фундамента дома».

По словам собственницы квартиры, дом сдали в эксплуатацию в конце прошлого года. Первые жильцы заселились несколько месяцев назад. Сейчас, рассказала она, жильцы пытаются добиться от мэрии проведения экспертизы.

Директор компании-застройщика УЮТ 3D Евгений Соколов объяснил, что ситуация не критична, а провалы могут образовываться из-за того, что участок возле соседних домов пока не заасфальтирован.